«Скорая его увезла»: в Новосибирске перевернулась Honda Fit — есть пострадавший

В Новосибирске ночью 11 марта возле Большевистской, 52 перевернулась Honda Fit. Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», автомобиль упал боком на пострадавшего.
— По всей вероятности, парня раздавило, но он дышал, и скорая его увезла, — сообщил подписчик «АСТ-54».
Как видно на опубликованных фотографиях, на месте работала скорая помощь. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Госавтоинспекции. На момент публикации ответа не было.
Вечером 10 марта на Ленинск-Кузнецкой трассе в Тогучинском районе произошло лобовое ДТП. Последствия аварии попали на видео.