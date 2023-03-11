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«Скорая его увезла»: в Новосибирске перевернулась Honda Fit — есть пострадавший

ДТП произошло ночью

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ДТП произошло на Большевистской

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В Новосибирске ночью 11 марта возле Большевистской, 52 перевернулась Honda Fit. Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», автомобиль упал боком на пострадавшего.

— По всей вероятности, парня раздавило, но он дышал, и скорая его увезла, — сообщил подписчик «АСТ-54».

Как видно на опубликованных фотографиях, на месте работала скорая помощь. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Госавтоинспекции. На момент публикации ответа не было.

Вечером 10 марта на Ленинск-Кузнецкой трассе в Тогучинском районе произошло лобовое ДТП. Последствия аварии попали на видео.

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Как сообщила свидетель ДТП Наталья, в машине было несколько пассажиров. Один из них, парень около 20 лет, погиб.

ДТПГИБДДСкорая помощьХонда
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