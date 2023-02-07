Микроавтобус врезался в грузовик: на трассе у Искитима произошло ДТП — видео с последствиями

В Новосибирске сегодня, 7 февраля, произошло серьезное ДТП на трассе Р-256: микроавтобус врезался в грузовик. По данным 2ГИС, ДТП произошло около часа назад.
— Пострадавших по оперативной информации нет, помощь сотрудников МЧС не потребовалась, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области - специалисты этого ведомства выезжали на место.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что пострадавших нет, ДТП оформлено с материальным ущербом. Трасса открыта для проезда и работает в обычном режиме.
Днем 5 февраля в Новосибирске автомобиль УАЗ столкнулся с электропоездом. ДТП произошло на остановке «Звездная» в Первомайском районе города.