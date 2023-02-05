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«Отбросило на соседние рельсы»: электричка столкнулась с УАЗом на Первомайке — видео

Инцидент произошел днем

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ДТП произошло 5 февраля

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Днем 5 февраля в Новосибирске автомобиль УАЗ столкнулся с электропоездом в Новосибирске. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск», ДТП произошло на остановке «Звездная» в Первомайском районе города. Происшествие попало на видео.

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За рулем автомобиля УАЗ находился 27-летний житель Коченевского района Новосибирской области

Видео: «Инцидент Новосибирск»/ VK.com

— УАЗ вылетел под электричку со встречной полосы, проезжая на закрытый переезд под запрещающий сигнал светофора. От удара его отбросило на соседние рельсы, — сообщил подписчик паблика.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, столкновение произошло в 12:52 5 февраля. За рулем автомобиля УАЗ находился 27-летний житель Коченевского района.

— Двигался на автомобиле УАЗ по Бердскому шоссе с правом поворотом на улицу Звездную и в пути следования, проезжая через ж/д переезд при закрытом шлагбауме на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с электропоездом, — указано в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, по результатам освидетельствования водитель транспортного средства трезвый. Вместе с ним в автомобиле находилась 20-летняя пассажирка. В результате ДТП пострадавших нет.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в отношении водителя УАЗа сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по ст. 12.10 ч. 1 КОАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути). Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются специалистами.

— Мужчине грозит наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев, — указано в сообщении.

В начале января под Новосибирском машина такси разбилась на железнодорожном переезде. ДТП произошло недалеко от Кольцово.

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