«Отбросило на соседние рельсы»: электричка столкнулась с УАЗом на Первомайке — видео

— УАЗ вылетел под электричку со встречной полосы, проезжая на закрытый переезд под запрещающий сигнал светофора. От удара его отбросило на соседние рельсы, — сообщил подписчик паблика.



НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, столкновение произошло в 12:52 5 февраля. За рулем автомобиля УАЗ находился 27-летний житель Коченевского района.

