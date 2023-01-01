«Повис на карнизе, а потом назад залез»: новосибирец напугал соседей в новогоднюю ночь

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня также на МЖК залп фейерверка поджег балкон в Новосибирске. Пожар разгорелся около 01:00 в доме на Татьяны Снежиной, 19/1.

