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«Повис на карнизе, а потом назад залез»: новосибирец напугал соседей в новогоднюю ночь

Опасная затея закончилась в этот раз благополучно

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Опасные упражнения попали на видео

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Новосибирец повис на карнизе балкона на МЖК, а затем залез обратно в квартиру — инцидент попал на видео его соседей. Жители испугались, что он может сорваться вниз. Инцидент произошел в ночь на 1 января на улице Высоцкого

— На восьмом этаже тип висит. Просто за карнизом, за балконом, вон он висит. А потом залез, — сняли произошедшее очевидцы группы «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте».

В итоге опасные упражнения закончились в этот раз благополучно. Мужчина провисел наружи всего несколько секунд и очень ловко вскарабкался назад. Зачем он это сделал, для его соседей осталось загадкой.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня также на МЖК залп фейерверка поджег балкон в Новосибирске. Пожар разгорелся около 01:00 в доме на Татьяны Снежиной, 19/1.

МЖКНовый годБалконПроисшествие
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