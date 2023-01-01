«Повис на карнизе, а потом назад залез»: новосибирец напугал соседей в новогоднюю ночь

Новосибирец повис на карнизе балкона на МЖК, а затем залез обратно в квартиру — инцидент попал на видео его соседей. Жители испугались, что он может сорваться вниз. Инцидент произошел в ночь на
— На восьмом этаже тип висит. Просто за карнизом, за балконом, вон он висит. А потом залез, — сняли произошедшее очевидцы группы «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте».
В итоге опасные упражнения закончились в этот раз благополучно. Мужчина провисел наружи всего несколько секунд и очень ловко вскарабкался назад. Зачем он это сделал, для его соседей осталось загадкой.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сегодня также на МЖК залп фейерверка поджег балкон в Новосибирске. Пожар разгорелся около 01:00 в доме на Татьяны Снежиной, 19/1.