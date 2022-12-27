Наказали спустя два года: вынесен приговор за смерть 16-летнего подростка в новосибирском аквапарке

27 декабря Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение по делу о гибели
— Суд признал Кудашкина виновным и назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства, — сообщил корреспонденту НГС адвокат Александр Тарало.
Также суд обязал выплатить матери и отцу погибшего по 1 миллиону рублей. Деньги должны быть перечислены со счета ООО «Аквасэйф» — компании-работодателя Кудашкина.
Тарало подчеркнул, что не согласен с решением суда, и заявил о намерении обжаловать приговор, поскольку, по его мнению, в данном случае речь идет о несчастном случае, и вины Кудашкина в смерти подростка нет.
Трагедия произошла 8 января 2020 года. Рука парня застряла в прутьях металлической конструкции у самого дна на аттракционе «Медленная река» — месте, которое посетители называют джакузи: там сильно бурлит вода и ускоряется течение. Подросток не смог освободиться самостоятельно, и перед тем как его достали, пробыл под водой около 2 минут. Пострадавшего госпитализировали, впоследствии он скончался в больнице.
Следователи обвинили Кудашкина, поскольку в день трагедии не хватало спасателей и он объединил зоны ответственности сотрудников, которые не смогли тщательно наблюдать за всеми отдыхающими. Защита инструктора настаивала, что погибший сам отчасти виновен в случившемся, поскольку явно нарушал правила поведения на аттракционе.
Рассматривать дело в суде начали в мае 2022 года.