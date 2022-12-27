Наказали спустя два года: вынесен приговор за смерть 16-летнего подростка в новосибирском аквапарке

Следователи обвинили Кудашкина, поскольку в день трагедии не хватало спасателей и он объединил зоны ответственности сотрудников, которые не смогли тщательно наблюдать за всеми отдыхающими. Защита инструктора настаивала, что погибший сам отчасти виновен в случившемся, поскольку явно нарушал правила поведения на аттракционе.

