Момент взрыва в пятиэтажке на Сахалине попал на видео

Сегодня утром в поселке Тымовском на Сахалине произошел взрыв в пятиэтажном доме. Для жителей дома организован пункт временного размещения, в поселок вылетел вертолет Ми-8 санавиации. Власти Сахалинской области назвали предварительные причины взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
По последним данным, под завалами нашли тела восьми человек, среди них трое детей. Продолжаются поиски еще двоих человек, кроме того, в результате взрыва пострадали семь человек (по данным ЕДДС Тымовского городского округа). В доме полностью обрушился подъезд, в нем проживали 33 человека.
СУ СК по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту происшествия: о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности. На место происшествия вылетели руководитель регионального следственного управления Бэликто Базаров и следователи-криминалисты.
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