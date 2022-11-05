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Пожар в костромском клубе «Полигон»Подробности

Стали известны подробности пожара в костромском кафе

Также удалось установить личность виновника пожара

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Последствия пожара в костромском клубе «Полигон»

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Стала известна личность виновника пожара в костромском кафе. Как сообщает Telegram-канал «112», это 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин.

Уточняется, что во время конфликта с посетителями Ионкин достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия.

По последним данным, при пожаре в костромском клубе «Полигон», который разгорелся в ночь на 5 ноября, погибли 15 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

По факту возбуждено два уголовных дела — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и по статье о ненадлежащем оказании услуг.

В МЧС рассказали, что проверки пожарной безопасности сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» не проводились на основании закона.

Больше подробностей о произошедшем мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

КостромаНочной клубПожар
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