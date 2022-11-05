Стали известны подробности пожара в костромском кафе
Также удалось установить личность виновника пожара
Стала известна личность виновника пожара в костромском кафе. Как сообщает Telegram-канал «112», это
Уточняется, что во время конфликта с посетителями Ионкин достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия.
По последним данным, при пожаре в костромском клубе «Полигон», который разгорелся в ночь на 5 ноября, погибли 15 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести.
По факту возбуждено два уголовных дела — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и по статье о ненадлежащем оказании услуг.
В МЧС рассказали, что проверки пожарной безопасности сгоревшего в Костроме клуба «Полигон»
Больше подробностей о произошедшем мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.