Из-за гололеда на Алтае случилось несколько серьезных аварий
ГИБДД выпустила предупреждение для новосибирцев
Госавтоинспекция Алтайского края предупредила водителей об опасной обстановке на дороге из-за погоды. Утром в регионе вылетел с трассы пассажирский автобус,
По данным синоптиков, днем на Алтае ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, местами порывы ветра до 15 м/с, температура ночью от -4 до +1 градуса, местами до -9 градусов.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
— Выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться прежде всего погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры вплоть до остановки транспортного средства, — напомнили в ГИБДД.
Так, сегодня в Романовском районе края перевернулся пассажирский автобус, который выполнял рейс Благовещенка — Барнаул. В автобусе было
Ведомство начало проверку, на место выехал прокурор Романовского района.
Кроме того, несколько серьезных аварий случилось в Республике Алтай. Как пишет телеграм-канал
Другое ДТП случилось на выезде из Кызыл-Озека. Там столкнулись пять автомобилей, передает Mash Siberia.
В ГИБДД по республике журналисту НГС не смогли подтвердить информацию об авариях. Там сообщили, что из-за большого количества столкновений патрули не успевают передавать информацию.
— Сегодня очень много ДТП. Сотрудники не успевают выгрузить базу, потому что некогда, — сообщили в ведомстве.
29 октября в Новосибирске похолодало и пошел снег. При этом температура воздуха держалась в районе нуля градусов, а на дорогах образовалась наледь. Сложная ситуация на автомагистралях увеличила аварийность в разы. За день на дорогах было несколько серьезных ДТП.