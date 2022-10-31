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Из-за гололеда на Алтае случилось несколько серьезных аварий

ГИБДД выпустила предупреждение для новосибирцев

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В автобусе находилось 9 человек

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Госавтоинспекция Алтайского края предупредила водителей об опасной обстановке на дороге из-за погоды. Утром в регионе вылетел с трассы пассажирский автобус, 2 человека пострадали.

По данным синоптиков, днем на Алтае ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, местами порывы ветра до 15 м/с, температура ночью от -4 до +1 градуса, местами до -9 градусов.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

— Выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться прежде всего погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры вплоть до остановки транспортного средства, — напомнили в ГИБДД.

Так, сегодня в Романовском районе края перевернулся пассажирский автобус, который выполнял рейс Благовещенка — Барнаул. В автобусе было 9 человек, 2 из них пострадали, сообщила старший помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Ведомство начало проверку, на место выехал прокурор Романовского района.

Кроме того, несколько серьезных аварий случилось в Республике Алтай. Как пишет телеграм-канал Barnaul 22, в селе Соузга утром 31 октября произошло ДТП с каретой скорой помощи. По словам очевидцев, водитель скорой заметил аварию, начал тормозить, но сзади в него врезалась машина.

Другое ДТП случилось на выезде из Кызыл-Озека. Там столкнулись пять автомобилей, передает Mash Siberia.

В ГИБДД по республике журналисту НГС не смогли подтвердить информацию об авариях. Там сообщили, что из-за большого количества столкновений патрули не успевают передавать информацию.

— Сегодня очень много ДТП. Сотрудники не успевают выгрузить базу, потому что некогда, — сообщили в ведомстве.

29 октября в Новосибирске похолодало и пошел снег. При этом температура воздуха держалась в районе нуля градусов, а на дорогах образовалась наледь. Сложная ситуация на автомагистралях увеличила аварийность в разы. За день на дорогах было несколько серьезных ДТП.

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