Из-за гололеда на Алтае случилось несколько серьезных аварий

29 октября в Новосибирске похолодало и пошел снег. При этом температура воздуха держалась в районе нуля градусов, а на дорогах образовалась наледь. Сложная ситуация на автомагистралях увеличила аварийность в разы. За день на дорогах было несколько серьезных ДТП.

