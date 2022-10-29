На дорогах Новосибирска сегодня было скользко — смотрим на самые жёсткие ДТП дня

Юбилейная игра ХК «Сибирь» также не обошлась без аварий: в районе ледовой арены сразу три автомобиля столкнулись на трамвайных путях на улице Богдана Хмельницкого, 22.



— Nissan Qashqai получил сильный удар в бок от седана Opel Astra, в результате чего у кроссовера сработали все подушки безопасности. Также повреждения передней части получил седан Nissan Sunny, который оказался не в то время, не в том месте. В результате ДТП затруднён проезд транспорта и трамваев, заблокировано движение трамвая №5 в сторону Учительской. Ситуацию осложняет то, что к ЛДС сейчас стягиваются люди на игру, — сообщили пользователи группы АСТ-54 ВКонтакте.

