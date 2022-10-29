На дорогах Новосибирска сегодня было скользко — смотрим на самые жёсткие ДТП дня
В народе такую погоду называют «днем жестянщика»
Сегодня,29 октября, в Новосибирске похолодало и пошел снег. Он принес радость детворе, но доставил множество проблем автомобилистам, коммунальщикам и дорожно-патрульной службе. Из-за того, что температура воздуха держится на отметке около 0 градусов, на дорогах образовалась наледь. Сложная ситуация на автомагистралях увеличила аварийность в разы. Мы собрали в одну подборку самые жесткие ДТП дня.
В народе такую погоду называют «днем жестянщика», потому что количество дорожных происшествий обычно увеличивается. Так, первые сообщения об авариях на дороге появилась еще утром.
По данным отдела пропаганды городского ГИБДД, в 11:00 в Новосибирском районе на 42 км Северного обхода произошло столкновение трех автомобилей.
— 52 летний водитель на автомобиле ВАЗ 2107 двигался в сторону поселка Садовый, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Camry, которой управлял 59-летний водитель. Затем он совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero под управлением 48-летнего водителя, — сообщили в инспекции.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ 2107. Их с различными травмами доставили в больницу.
Как отметили в отделе пропаганды, в этом ДТП также пострадал грузовик, который пытаясь уйти от столкновения и опрокинулся в кювет. Водитель не пострадал.
Следующее сообщение об аварии поступило пару часов спустя. На улице Георгия Колонды грузовая ГАЗель влетела в металлическое ограждение, сообщили пользователи группы АСТ-54 «ВКонтакте».
Также дорожный коллапс произошел на Ключ-Камышенском плато.
— Тягач с прицепом Scania сложился пополам, перекрыв проезжую часть и без того аварийного участка дороги, — написали новосибирцы в группе АСТ-54 ВКонтакте.
Юбилейная игра ХК «Сибирь» также не обошлась без аварий: в районе ледовой арены сразу три автомобиля столкнулись на трамвайных путях на улице Богдана Хмельницкого, 22.
— Nissan Qashqai получил сильный удар в бок от седана Opel Astra, в результате чего у кроссовера сработали все подушки безопасности. Также повреждения передней части получил седан Nissan Sunny, который оказался не в то время, не в том месте. В результате ДТП затруднён проезд транспорта и трамваев, заблокировано движение трамвая №5 в сторону Учительской. Ситуацию осложняет то, что к ЛДС сейчас стягиваются люди на игру, — сообщили пользователи группы АСТ-54 ВКонтакте.
Как пояснили в отделе пропаганды городского ГИБДД, ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших.
А в ДТП на Гусинобродском шоссе пострадали сразу четыре женщины.
— 31-летняя водитель женщина двигалась на автомобиле Subaru Legacy по улице ГБШ в сторону улицы Волочаевская. В пути следования у дома 58/1 по улице ГБШ не справилась с управлением и совершила наезд в световую опору. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 женщины. 31-летний водитель, две 35-летние пассажирки и 30 пассажирка, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
Женщин с травмами доставили в больницу. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Также ночью 29 октября в селе Марусино автомобиль «Рено-Логан» перевернулся во дворе частного дома. После этого водитель сбежал с места аварии.