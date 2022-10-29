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На дорогах Новосибирска сегодня было скользко — смотрим на самые жёсткие ДТП дня

В народе такую погоду называют «днем жестянщика»

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Из-за гололеда аварийность на дорогах увличилась в разы

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Сегодня,29 октября, в Новосибирске похолодало и пошел снег. Он принес радость детворе, но доставил множество проблем автомобилистам, коммунальщикам и дорожно-патрульной службе. Из-за того, что температура воздуха держится на отметке около 0 градусов, на дорогах образовалась наледь. Сложная ситуация на автомагистралях увеличила аварийность в разы. Мы собрали в одну подборку самые жесткие ДТП дня.

В народе такую погоду называют «днем жестянщика», потому что количество дорожных происшествий обычно увеличивается. Так, первые сообщения об авариях на дороге появилась еще утром.

Массовое ДТП на Северном объезде

Массовое ДТП на Северном объезде

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По данным отдела пропаганды городского ГИБДД, в 11:00 в Новосибирском районе на 42 км Северного обхода произошло столкновение трех автомобилей.

— 52 летний водитель на автомобиле ВАЗ 2107 двигался в сторону поселка Садовый, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Camry, которой управлял 59-летний водитель. Затем он совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero под управлением 48-летнего водителя, — сообщили в инспекции.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ 2107. Их с различными травмами доставили в больницу.

Как отметили в отделе пропаганды, в этом ДТП также пострадал грузовик, который пытаясь уйти от столкновения и опрокинулся в кювет. Водитель не пострадал.

Газель влетела в ограждение

Газель влетела в ограждение

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Следующее сообщение об аварии поступило пару часов спустя. На улице Георгия Колонды грузовая ГАЗель влетела в металлическое ограждение, сообщили пользователи группы АСТ-54 «ВКонтакте».

Грузовик застрял на подъеме в гору

Грузовик застрял на подъеме в гору

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Также дорожный коллапс произошел на Ключ-Камышенском плато.

— Тягач с прицепом Scania сложился пополам, перекрыв проезжую часть и без того аварийного участка дороги, — написали новосибирцы в группе АСТ-54 ВКонтакте.

На трамвайных путях столкнулись сразу три автомобиля

На трамвайных путях столкнулись сразу три автомобиля

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Юбилейная игра ХК «Сибирь» также не обошлась без аварий: в районе ледовой арены сразу три автомобиля столкнулись на трамвайных путях на улице Богдана Хмельницкого, 22.

— Nissan Qashqai получил сильный удар в бок от седана Opel Astra, в результате чего у кроссовера сработали все подушки безопасности. Также повреждения передней части получил седан Nissan Sunny, который оказался не в то время, не в том месте. В результате ДТП затруднён проезд транспорта и трамваев, заблокировано движение трамвая №5 в сторону Учительской. Ситуацию осложняет то, что к ЛДС сейчас стягиваются люди на игру, — сообщили пользователи группы АСТ-54 ВКонтакте.

Как пояснили в отделе пропаганды городского ГИБДД, ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших.

Пострадавших госпитализировали

Пострадавших госпитализировали

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А в ДТП на Гусинобродском шоссе пострадали сразу четыре женщины.

— 31-летняя водитель женщина двигалась на автомобиле Subaru Legacy по улице ГБШ в сторону улицы Волочаевская. В пути следования у дома 58/1 по улице ГБШ не справилась с управлением и совершила наезд в световую опору. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 женщины. 31-летний водитель, две 35-летние пассажирки и 30 пассажирка, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

Женщин с травмами доставили в больницу. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также ночью 29 октября в селе Марусино автомобиль «Рено-Логан» перевернулся во дворе частного дома. После этого водитель сбежал с места аварии.

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