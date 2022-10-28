Владелице салонов красоты разбили Infiniti и оставили записку с угрозами — от нее требуют свернуть бизнес

Новосибирская предпринимательница Алёна Моисеенко написала заявления в полицию после того, как ей повредили автомобиль и подбросили записку с угрозой. Неизвестные потребовали от сибирячки закрыть ее салоны красоты.

Предпринимательница полагает, что конкуренты обозлились из-за успеха, которого она достигла за короткое время.



Инцидент произошел в ночь на 22 октября. Моисеенко разбудила сигнализация, сработавшая на ее автомобиле Infiniti. Женщина большого значения этому не придала, а утром, подойдя к автомобилю, увидела разбитое лобовое стекло и два спущенных колеса. Под дворником лежала записка: «Закрой свои салоны сама по хорошему» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).