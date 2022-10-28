Владелице салонов красоты разбили Infiniti и оставили записку с угрозами — от нее требуют свернуть бизнес
Женщина связывает инцидент с недобросовестной конкуренцией
Новосибирская предпринимательница Алёна Моисеенко написала заявления в полицию после того, как ей повредили автомобиль и подбросили записку с угрозой. Неизвестные потребовали от сибирячки закрыть ее салоны красоты.
Предпринимательница полагает, что конкуренты обозлились из-за успеха, которого она достигла за короткое время.
Инцидент произошел в ночь на 22 октября. Моисеенко разбудила сигнализация, сработавшая на ее автомобиле Infiniti. Женщина большого значения этому не придала, а утром, подойдя к автомобилю, увидела разбитое лобовое стекло и два спущенных колеса. Под дворником лежала записка: «Закрой свои салоны сама по хорошему» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Алёна Моисеенко в беседе с журналистом НГС рассказала, что в сфере бьюти-индустрии работает около 6 лет. Много лет до этого она была сотрудницей банка, но однажды решила кардинально изменить свою жизнь: выучилась на парикмахера, открыла свой первый салон.
— У меня была студия мужских стрижек в центре на улице Сибирской, затем я решила пойти дальше и в 2018 году купила готовый салон красоты на Затулинке. Салон был в старом совдеповском стиле, мы сделали ремонт, обновили интерьер, поменяли вывеску, набрали квалифицированный персонал. Проект оказался успешным настолько, что через несколько лет я решила открыть еще один филиал на той же улице, — отметила предпринимательница.
По ее словам, многие не верили в успех нового салона, тем более что на улице Виктора Уса сегодня работает около 10 парикмахерских. Моисеенко открыла второй филиал в марте 2022 года и, по ее словам, проект тоже демонстрирует хорошие показатели.
— Ситуация с угрозами произошла у меня впервые за 6 лет моей практики в этой сфере. Мы специально никому не мешаем, просто работаем. А если у кого-то что-то не получается, то я здесь ни при чём, — отметила женщина.
Моисеенко написала заявления в полицию по поводу порчи имущества, а также по факту угрозы жизни и здоровью (копии талонов-уведомлений имеются в распоряжении редакции).
Редакция НГС направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Несколько лет назад хозяевам табачной лавки в Кировском районе конкуренты прислали гроб с гвоздиками.