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Отечественный ВАЗ столкнулся с грузовиком на встречной полосе — двое детей в тяжелом состоянии

17-летняя девушка находится в коме, у 7-летнего мальчика множественные переломы

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Обстоятельства инцидента устанавливают автоинспекторы

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Четыре человека, двое из них — несовершеннолетние, госпитализированы после ДТП в Доволенском районе. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Инцидент произошел 24 октября в 18:20 на трассе Здвинск — Довольное — Кочки. На 63-м километре автодороги водитель ВАЗ-2106 по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ниссан-Кондор».

В результате пострадали четыре человека: водитель и три пассажира отечественной легковушки.

— Несовершеннолетняя 2005 г. р. находится в коме, мальчик 2015 г. р. (получил) множественные переломы, — сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

В настоящее время автоинспекторы устанавливают обстоятельства инцидента.

Две недели назад водитель Land Rover врезался в припаркованную машину, проехал по тротуару и снес забор. Оказалось, что мужчина скончался за рулём.

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