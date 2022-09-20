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Тройное ДТП произошло на Северном объезде — трассу перекрыли для проезда

Для водителей организован объезд через станцию Мочище

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В результате аварии пострадал водитель «Вольво»

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Вечером 20 сентября на Северном объезде произошло тройное ДТП. Из-за аварии проезд в сторону Новосибирска перекрыли.

— Водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, начиная движение с обочины, не предоставил преимущество, совершил столкновение с автомобилем «Вольво», который двигался в попутном направлении сзади, после чего произошло столкновение КАМАЗа и самогруза. Движение в сторону Новосибирска перекрыто. Организован объезд через станцию Мочище, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

В результате аварии пострадал водитель «Вольво», возраст и травмы уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 19 сентября на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. В аварии пострадали три человека.

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