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В массовом ночном ДТП на Ипподромской пострадали три человека — видео с последствиями аварии

Водитель через бордюр выехал на полосу встречного движения

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Пострадавших увезли в больницу

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В Новосибирске на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Как сообщил читатель NGS.RU, на дороге столкнулось не менее трех автомобилей.

— Столкнулись три легковушки, прямо под пешеходным мостом. На месте полицейские и стоит скорая, — пояснил читатель.

В отделе пропаганды городского ГИБДД подтвердили информацию о происшествии.

— Водитель автомобиля Toyota Fielder двигался по улице Ипподромской в сторону улицы Фрунзе, напротив дома № 22, по неизвестным причинам, выехал через бордюр на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Mitsubishi Mirage и Mazda 6, — пояснили в инспекции.

В результате аварии пострадали водитель Toyota Fielder, а также водитель и пассажир Mitsubishi Mirage. Их доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 19 сентября на станции Мочище водитель легковушки чуть не сбил сотрудников сельской администрации, которые высаживали деревья в новом парке недалеко от трассы.

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