В массовом ночном ДТП на Ипподромской пострадали три человека — видео с последствиями аварии

В Новосибирске на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Как сообщил читатель NGS.RU, на дороге столкнулось не менее трех автомобилей.



— Столкнулись три легковушки, прямо под пешеходным мостом. На месте полицейские и стоит скорая, — пояснил читатель.