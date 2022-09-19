В массовом ночном ДТП на Ипподромской пострадали три человека — видео с последствиями аварии
Водитель через бордюр выехал на полосу встречного движения
В Новосибирске на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Как сообщил читатель NGS.RU, на дороге столкнулось не менее трех автомобилей.
— Столкнулись три легковушки, прямо под пешеходным мостом. На месте полицейские и стоит скорая, — пояснил читатель.
В отделе пропаганды городского ГИБДД подтвердили информацию о происшествии.
— Водитель автомобиля Toyota Fielder двигался по улице Ипподромской в сторону улицы Фрунзе, напротив дома
В результате аварии пострадали водитель Toyota Fielder, а также водитель и пассажир Mitsubishi Mirage. Их доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, 19 сентября на станции Мочище водитель легковушки чуть не сбил сотрудников сельской администрации, которые высаживали деревья в новом парке недалеко от трассы.