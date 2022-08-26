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СК возбудил уголовное дело после того, как машина с новосибирцами перевернулась на Алтае

В аварии пострадали два ребенка

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Туристам после происшествия пришлось идти 3,5 часа пешком до места, где можно было поймать попутный автомобиль и вернуться

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с новосибирскими туристами на Алтае. В результате ДТП пострадали дети 6 и 10 лет. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Алтай.

— СУ СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — сообщили в ведомстве.

Для проверки исправности автомобиля назначили экспертизу

Для проверки исправности автомобиля назначили экспертизу

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Следователи установили, что 7 августа автомобиль ГАЗ-66, который принадлежит одной из турфирм, довозил туристов из села Чемал к Каракольским озерам. Двигатель автомобиля заглох на горной дороге, после чего ГАЗ-66 съехал назад и опрокинулся вместе с туристами.

— В настоящее время следователями изъят и осмотрен автомобиль ГАЗ-66. Для определения исправности рулевого управления и тормозной системы автомобиля назначена судебная автотехническая экспертиза, — отметили в ведомстве.

Пострадавшим направили поручение о допросе, а также запросили медицинские документы для экспертиз. Директор турфирмы и водитель проживают за пределами республики и уклоняются от явки к следователю, полиция будет устанавливать их местонахождение.

Недавно мы писали о том, что новосибирец сорвался с горы Чертов палец. Его поднимали наверх спасатели.

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