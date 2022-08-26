СК возбудил уголовное дело после того, как машина с новосибирцами перевернулась на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с новосибирскими туристами на Алтае. В результате ДТП пострадали дети 6 и 10 лет. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Алтай.



— СУ СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — сообщили в ведомстве.