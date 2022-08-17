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Новосибирец сорвался с горы Чертов палец на Алтае

Ему на помощь отправили спасателей

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Мужчину поднимали с помощью веревки

Мужчину поднимали с помощью веревки

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16 августа в Алтайском крае новосибирец сорвался с горы Чертов палец. Его поднимали наверх спасатели.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, вызов поступил в 14:28. 39-летний мужчина сорвался с горы в трех километрах от поселка Катунь Айского сельсовета. На место выехал пожарно-спасательный караул из села Ая, скорая помощь и глава местного сельсовета.

— Прибыв на место вызова, начальник караула Анатолий Матюнин принял решение поднять пострадавшего, задействовав спасательную веревку. Один из пожарных по веревке спустился к нуждающемуся в помощи мужчине, обвязал его за талию и страховал снизу. Двое других пожарных, находящихся на вершине горы, тянули за веревку и таким образом подняли мужчину, — сообщили в ГУ МЧС.

Спасательные мероприятия завершили около 16:00. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

На прошедших выходных в Республике Алтай заблудились двое туристов — парень из Новосибирска и девушка из Московской области. В МЧС рассказали подробности их спасения.

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