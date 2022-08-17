Новосибирец сорвался с горы Чертов палец на Алтае
Ему на помощь отправили спасателей
16 августа в Алтайском крае новосибирец сорвался с горы Чертов палец. Его поднимали наверх спасатели.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, вызов поступил в 14:28. 39-летний мужчина сорвался с горы в трех километрах от поселка Катунь Айского сельсовета. На место выехал пожарно-спасательный караул из села Ая, скорая помощь и глава местного сельсовета.
— Прибыв на место вызова, начальник караула Анатолий Матюнин принял решение поднять пострадавшего, задействовав спасательную веревку. Один из пожарных по веревке спустился к нуждающемуся в помощи мужчине, обвязал его за талию и страховал снизу. Двое других пожарных, находящихся на вершине горы, тянули за веревку и таким образом подняли мужчину, — сообщили в ГУ МЧС.
Спасательные мероприятия завершили около 16:00. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
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