«Я никого не дискредитировал. Я уважаю наши вооруженные силы. Я был в пяти горячих точках». Как судили Юрия Шевчука

Стороне защиты дали возможность задать вопросы представителю МВД. Сотрудник полиции пояснила, что оказалась на концерте в рамках своей службы. Ее задача заключалась в выявлении и пресечении возможных нарушений закона, а также в составлении протоколов. По словам полицейской, руководство обратило ее внимание на то, что Шевчук высказался против боевых действий в начале выступления. На вопрос адвоката, какие слова Юрия Шевчука, на ее взгляд, явились дискредитацией, майор полиции ответила, что это «мы против войны».



— Он сказал: «Мы против войны». Впоследствии задала ему вопрос: «Против какой войны?», он сказал, что против войны на Украине, — пояснила сотрудник полиции.



Адвокат пытался указать, что лидер «ДДТ» не конкретизировал, против каких боевых действий он выступает. То, что он уточнил в конце выступления, нельзя связывать с тем, что он сказал в самом начале. Защитник также пытался обратить внимание, что Шевчук не говорил ничего про армию или вооруженные силы в целом, но полиция была иного мнения.

