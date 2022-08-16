«Я никого не дискредитировал. Я уважаю наши вооруженные силы. Я был в пяти горячих точках». Как судили Юрия Шевчука
Адвокат настаивал на прекращении дела, но судья была непреклонна
Суд в Уфе признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооруженных сил России из-за его высказываний на концерте в Уфе. Сегодня, 16 августа, корреспондент UFA1.RU побывал на заседании и рассказывает, как оно проходило, на чем основывалось обвинение и почему адвокат музыканта настаивал на прекращении преследования.
Напомним, против лидера группы «ДДТ» еще в мае возбудили дело об административном правонарушении. Поводом стали его высказывания на концерте в Уфе о том, что родина — «это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». После мероприятия в гримерку к музыканту зашли полицейские. На Шевчука составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Изначально дело отправили в Санкт-Петербург, однако в июле его вернули в Уфу из-за ошибок в протоколе. Первое заседание по делу прошло 5 августа. На нем адвокаты музыканта предоставили суду заключение лингвистической экспертизы.
Новое заседание, прошедшее 16 августа, проходило без физического присутствия Юрия Шевчука — с ним хотели организовать видеосвязь через Дзержинский районный суд Петербурга, но и туда музыкант не явился. Адвокат Александр Передрук сообщил, что его подзащитный находится на карантине, поскольку контактировал с зараженным коронавирусом, поэтому физически или виртуально присутствовать не сможет. Все стороны дела согласились рассмотреть дело без Шевчука.
Заседание началось с приобщения доказательств. Первым стало видео от сотрудника полиции из Санкт-Петербурга, где проживает музыкант. Он приходил на квартиру, чтобы оповестить о предстоящем судебном заседании, однако его не оказалось дома — это сказала женщина по домофону. Полицейский сделал вывод, что с ним говорила жена артиста.
Адвокат утверждал, что его подзащитный находится дома на карантине — об этом он письменно уведомлял суд. Он попросил суд не приобщать к делу видеозапись, поскольку на ней никто не изображен — ни квартира музыканта, ни та женщина, с которой полицейский говорил. Здесь суд встал на сторону защитника — и отклонил ходатайство МВД. Отклонению также подверглись рапорт полицейского — потому что он плохо читался, а также не мог быть заверен без оригинала (который находился в Санкт-Петербурге). Отклонили и скриншоты переписки сотрудников МВД с Юрием Шевчуком: на первом снимке был указан его номер, а на втором было просто имя. Адвокат сделал вывод, что таким образом можно было сохранить любой номер и подписать его как «Юрий Шевчук».
Защитник также попросил суд добавить к делу заключение другого специалиста. Ранее в деле уже появлялась лингвистическая экспертиза, которая установила, что в словах Шевчука не имеется дискредитации.
— Эксперт имеет высшее филологическое и высшее юридическое образование, является членом палаты судебных экспертов, работает по специальности с 1998 года, — рассказал адвокат о компетентности специалиста, проводившего исследование. — Перед специалистом были поставлены вопросы о наличии лингвистических признаков дискредитации Вооруженных сил России.
Из ответов лингвиста следовало, что в словах Шевчука нет дискредитирующей информации, также отсутствуют призывы воспрепятствовать использованию вооруженных сил.
В МВД выступили против новой экспертизы, указывая на то, что ее можно было приобщить в прошлый раз, да и вообще смысла нет — одна есть и хватит, зачем повторяться. Однако адвокат Александр Передрук сказал, что исследование было сделано уже после предыдущего заседания, а главное — по другой методике и по видео, которые есть в материалах дела.
Однако суд всё равно добавил новое исследование. Но отклонил следующую просьбу адвоката — о направлении запроса в Конституционный суд России по этому делу.
— Защита полагает, что положения статьи 20.3.3 КоАП России не соответствуют Конституции России, в частности статье 29 о праве на свободное выражение мнения. Считаю, что суду необходимо обратиться в Конституционный суд, чтобы приостановить производство по делу. Статья 20.3.3 предусматривает абсолютный запрет на какую-либо критику вооруженных сил и их использование, — указывал адвокат.
Конституция Российской Федерации, статья 29: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».
Защитник пытался убедить суд, что это обычная практика — обратиться в Конституционный суд, к тому же сроки давности привлечения тоже бы приостановились. Но у судьи было свое мнение.
Зато было добавлено заявление Юрия Шевчука следующего содержания:
«Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн в любой стране и любые времена. Выступал против войн во Вьетнаме (1959–1975 годы), Афганистане (1979–1989), Югославии (1991–2001), Чечне (1994–2000), Абхазии и Грузии (1992–1993), Ираке (2003–2011), Осетии (2008) и так далее». Защитник указывает, что Шевчук давал антивоенные концерты в 2008 году и в другие годы.
— Юрий Юлианович отмечает, что любые проблемы политического характера между странами и народами необходимо решать демократическим путем. Он указывает, что против продолжающейся в течение восьми лет войны в Донбассе и СВО на территории Украины. С уважением, Юрий Шевчук, ДДТ, подпись, — зачитал Александр Передрук.
После рассмотрения всех ходатайств суд приступил к рассмотрению материалов дела. Судья зачитала рапорт сотрудников полиции. Они написали, что Шевчук перед началом концерта, «осознавая, что его действия направлены на формирование общественного мнения, с целью подрыва авторитета и дискредитации Вооруженных сил России» высказался по текущей ситуации в соседней стране. В частности, полицейским не понравились слова: «Люди сейчас убивают друг друга. Душа болит. Очень страшно. Мы против войны. А вы?», «Сейчас на Украине убивают людей, зачем? Какие цели? Гибнут старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да?» Далее указали на негативное мнение о президенте, без конкретной цитаты. Полиция считала, что Шевчук выступает против СВО, проводимой, по заявлению президента России, для поддержания международной безопасности. За это на него составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП России.
Стороне защиты дали возможность задать вопросы представителю МВД. Сотрудник полиции пояснила, что оказалась на концерте в рамках своей службы. Ее задача заключалась в выявлении и пресечении возможных нарушений закона, а также в составлении протоколов. По словам полицейской, руководство обратило ее внимание на то, что Шевчук высказался против боевых действий в начале выступления. На вопрос адвоката, какие слова Юрия Шевчука, на ее взгляд, явились дискредитацией, майор полиции ответила, что это «мы против войны».
— Он сказал: «Мы против войны». Впоследствии задала ему вопрос: «Против какой войны?», он сказал, что против войны на Украине, — пояснила сотрудник полиции.
Адвокат пытался указать, что лидер «ДДТ» не конкретизировал, против каких боевых действий он выступает. То, что он уточнил в конце выступления, нельзя связывать с тем, что он сказал в самом начале. Защитник также пытался обратить внимание, что Шевчук не говорил ничего про армию или вооруженные силы в целом, но полиция была иного мнения.
После напряженного опроса свидетеля суд приступил к рассмотрению доказательств, в их числе — видео из отдела полиции, где на Шевчука составляли материалы.
— Такой концерт был хороший! — комментирует артист. — У меня то же самое было в 1980… каком-то там году (возможно, он имеет в виду допрос в КГБ СССР. — Прим. ред.). Россия — великая страна. У нас, как говорится, в одну воду дважды не войти. Можно и трижды войти. Это время очень трагичное, но оно великое.
На записи Юрий в футболке с надписью «ӨФӨ» находится в хорошем расположении духа, несмотря на то, что окружен сотрудниками полиции. При этом он умудряется шутить — и от этого веселятся присутствующие в зале журналисты (но не полицейские). Казалось, что даже судье смешно, но она всячески пыталась скрыть улыбку на лице.
Также у него спросили, не привлекался ли он ранее к административной ответственности. Музыкант сказал, что, возможно, это было «по юности», а в последние годы — нет.
— Я вообще на машине не езжу, родная, — ответил он сотруднице полиции, спросившей у него, не гоняет ли тот на автомобиле.
Также Юрий Шевчук упомянул, что КГБ в 1985 году пытался предъявить ему статью 93 УК РСФСР и до двух лет тюрьмы. Всё это было из-за его высказываний о шедшей тогда войне в Афганистане: он сетовал, что столько молодых ребят погибло, а страна всё равно была под властью не тех людей.
— Всё повторяется… — сказал Шевчук.
Видео заканчивается на моменте, когда полицейские попросили музыканта сфотографироваться вместе с ним.
— Ну что, я свободен? Или пока нет? — спрашивает он полицейских.
— Нет, сначала сфотографироваться, — отвечают ему.
— Да пожалуйста! — соглашается Шевчук.
Далее демонстрируется видео с концерта, где лидер «ДДТ» говорит о президенте, и видео из гримерки, снятое сразу после выступления.
После просмотра всех видеозаписей суд перел к прениям сторон. Адвокат, начав речь, указал, что в деле имеется множество оснований для его прекращения. В первую очередь он говорил о доказательствах.
— Все присутствующие могли убедиться, что доказательная база достаточно скудна, а допустимых доказательств в деле еще меньше. Главным документом в делах об административных правонарушениях является протокол об АП. И таких в деле два — первый составлен 18 мая, в нем нет никакого описания события правонарушения, что уже установлено судом в Санкт-Петербурге. К другому протоколу, составленному 6 июля, в отсутствие моего доверителя, достаточно много вопросов. Он был составлен в отсутствие Шевчука. Закон допускает это только в одном случае — если должностные лица уведомили привлекаемого и защитника о месте и времени составления протокола, — объясняет защитник.
Помимо всего прочего, Шевчуку отправили письмо с уведомлением о составлении второго протокола. Однако там была указана неверная дата рождения, а это уже считается совершенно другой человек. По этой причине адвокат просит признать протокол недопустимым доказательством.
Перед уходом суда для постановления решения адвокат вновь указал на недопустимость преследования его подзащитного и людей в принципе — за простые слова.
— Настаиваю на прекращении дела ввиду отсутствия доказательств, материалами дела не подтверждается вина. Ссылаюсь на статью 29 Конституции. Это основополагающее право в демократическом обществе. Оно не может подвергаться ограничительным толкованиям. Он не имел цели дискредитировать Вооруженные силы России, он выражал точку зрения. Любое мнение в рамках закона имеет право на существование, нравится оно нам или нет, иначе все наши конституционные права и свободы будут нивелированы. Сегодня нельзя сказать человеку, что он пацифист — что и сделал Шевчук. Он не сообщал какой-то негативной информации. Он просто сообщил, что против войны. Привлечение его к ответственности будет несоразмерным вмешательством в его право на свободное мнение. Это будет для всех нас очень плохой услугой. Привлечение людей за слова — это плохая услуга для государства в принципе. Государство начинает избавляться от всех демократических основ, которые представляют основу конституционного строя Российской Федерации. С учетом допущенных нарушений в действиях отсутствует состав административного правонарушения. Прошу прекратить дело ввиду отсутствия состава или недоказанности. Здесь, уважаемый суд, опираюсь на вашу мудрость, — заключил адвокат.
Сторона МВД, в свою очередь, была немногословна, сказав, что преследование обоснованное.
— Состав правонарушения имел место быть. Дискредитация подразумевает подрыв авторитета или доверия общества к вооруженным силам. Позиция была высказана президентом: СВО проводится для защиты граждан Донбасса, а также для поддержания международного мира и безопасности. Незыблемые демократические основы были подвергнуты сомнению. В частности, высказываниями Шевчука о «наполеоновских планах». Как известно из истории, наполеоновские планы в том числе предусматривали захват территорий вооруженными силами и применение оружия массового поражения. Данные мероприятия Российская Федерация не проводит, что было указано в постановлении Совета Федерации. Оно давало президенту разрешение на использование вооруженных сил. Понятия «война» и «военная специальная операция» разные, — отметил представитель МВД.
Суд удалился в совещательную комнату и пробыл там порядка двадцати минут, хотя некоторые в зале считали, что это всё продлится дольше.
— Суд постановил: Шевчука Юрия Юлиановича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП России и назначать ему наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.
После оглашения решения, пока судья еще не ушла, кто-то громко сказал: «Кто бы сомневался!» — на что зал одобрительно посмеялся. Кстати, сам Шевчук отказался комментировать приговор суда, несмотря на вердикт, Юрий Шевчук на позитиве. Вот что он сказал нам на просьбу прокомментировать судебное решение:
— Спасибо вам за внимание к процессу, благодарю за доброе отношение. Комментарии дать пока не могу, не присутствовал на суде. Вам добра и мира! Поклон родной Башкирии и Уфе!