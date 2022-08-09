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Тема дняЭвакуация в Крыму после взрывов
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Взрывы на аэродроме в КрымуОбзор

Один погибший и пять пострадавших: всё, что известно о взрывах в Крыму, — в одном видео

Гибель человека подтвердил глава республики Сергей Аксенов

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Днем 9 августа в Крыму прогремела серия взрывов. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме Саки вблизи села Новофедоровка. В Минобороны заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов.

Уже известно о пяти пострадавших и одном погибшем, это подтвердили официальные лица. Власти эвакуируют людей из домов, находящихся рядом с воинской частью.

За развитием ситуации мы следим в нашей онлайн-хронике.

КрымМинобороныСергей Аксенов
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