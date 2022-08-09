Один погибший и пять пострадавших: всё, что известно о взрывах в Крыму, — в одном видео
Гибель человека подтвердил глава республики Сергей Аксенов
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Днем 9 августа в Крыму прогремела серия взрывов. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме Саки вблизи села Новофедоровка. В Минобороны заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов.
Уже известно о пяти пострадавших и одном погибшем, это подтвердили официальные лица. Власти эвакуируют людей из домов, находящихся рядом с воинской частью.
За развитием ситуации мы следим в нашей онлайн-хронике.