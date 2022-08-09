Из многоэтажки в МЖК сбросили бутылки на припаркованную машину — делом занялась полиция
От удара на стекле появились трещины
Ночью 7 августа в МЖК неизвестные сбросили бутылки из окна многоэтажного дома. В результате у припаркованного возле многоэтажки Volkswagen Polo оказалось разбито стекло.
Как рассказала НГС хозяйка машины Полина Плехова, инцидент произошел в 21:20 напротив дома Владимира Высоцкого, 39/3. По словам женщины, неизвестные с верхних этажей скинули на машину две стеклянные бутылки. От удара у автомобиля треснуло лобовое стекло.
— Были с семьей дома, услышали звук разбивающегося стекла. Стало интересно, что разбилось, выглянула с балкона, но ничего не увидела. Потом вышла посмотреть из-за внутренней тревоги и увидела разбитое стекло, — пояснила женщина.
Как отметила Полина, подозреваемых, кто бы мог такое сделать, у нее нет. По словам женщины, у ее семьи врагов нет.
— Вызвали полицию, правоохранители зафиксировали этот факт. Мы написали заявление. Один из сотрудников нам сказал, что это скинули не ниже пятого этажа, — отметила Полина.
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального МВД.
— Сообщение в полицию поступило. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, — пояснили в ведомстве.
6 августа в Первомайском районе водитель Hyundai Solaris столкнулся с Nissan Tiida. В результате ДТП Hyundai Solaris вылетел в ограждение. В ДТП пострадали пять человек.