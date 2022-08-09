Из многоэтажки в МЖК сбросили бутылки на припаркованную машину — делом занялась полиция

Ночью 7 августа в МЖК неизвестные сбросили бутылки из окна многоэтажного дома. В результате у припаркованного возле многоэтажки Volkswagen Polo оказалось разбито стекло.



Как рассказала НГС хозяйка машины Полина Плехова, инцидент произошел в 21:20 напротив дома Владимира Высоцкого, 39/3. По словам женщины, неизвестные с верхних этажей скинули на машину две стеклянные бутылки. От удара у автомобиля треснуло лобовое стекло.

