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В Турции автобус с туристами из России врезался в бетономешалку и перевернулся

Водитель, перевозивший 29 человек, решил проехать на красный

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Местные жители бросились помогать туристам

Местные жители бросились помогать туристам

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В Турции перевернулся автобус с туристами из России. Об этом сообщает местное СМИ Haberler.

По информации издания, ДТП случилось около 19:15 неподалеку от озера Кёйджегиз. Водитель автобуса поехал на красный свет и врезался в бетономешалку. От удара транспорт заскользил по дороге и упал на бок.

— Горожане бросились на помощь туристам, пока экстренные бригады еще не прибыли. Туристам помогли выбраться из стоявшего на боку автобуса, — пишет издание.

Другое СМИ, Haber Turk, сообщает иную версию событий.

— ДТП произошло на перекрестке возле больницы. Автобус столкнулся с бетономешалкой, выехавшей с перекрестка, — пишут журналисты.

Автобус двигался из Фетхие в Муглу, в нём находились 29 человек. В результате аварии несколько туристов получили небольшие ссадины, расследование инцидента продолжается.

В мае туристический автобус в Турции врезался в фонарный столб. Пострадали 11 россиян. Еще 12 человек попали в подобное ДТП, когда ехали в аэропорт Антальи.

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