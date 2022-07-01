В Турции автобус с туристами из России врезался в бетономешалку и перевернулся
Водитель, перевозивший 29 человек, решил проехать на красный
В Турции перевернулся автобус с туристами из России. Об этом сообщает местное СМИ Haberler.
По информации издания, ДТП случилось около 19:15 неподалеку от озера Кёйджегиз. Водитель автобуса поехал на красный свет и врезался в бетономешалку. От удара транспорт заскользил по дороге и упал на бок.
— Горожане бросились на помощь туристам, пока экстренные бригады еще не прибыли. Туристам помогли выбраться из стоявшего на боку автобуса, — пишет издание.
Другое СМИ, Haber Turk, сообщает иную версию событий.
— ДТП произошло на перекрестке возле больницы. Автобус столкнулся с бетономешалкой, выехавшей с перекрестка, — пишут журналисты.
Автобус двигался из Фетхие в Муглу, в нём находились 29 человек. В результате аварии несколько туристов получили небольшие ссадины, расследование инцидента продолжается.
В мае туристический автобус в Турции врезался в фонарный столб. Пострадали 11 россиян. Еще 12 человек попали в подобное ДТП, когда ехали в аэропорт Антальи.