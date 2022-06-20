Контейнер упал на трамвайные пути на Волочаевской — на месте образовалась пробка

В Новосибирске 20 июня контейнер упал на трамвайные пути на улице Волочаевской. Как рассказали читатели НГС, он запутался в проводах.

— Специалисты подогнали машину, будут снимать провода и, скорее всего, вызывать кран, — сообщила читательница НГС.

Как сообщают пользователи 2ГИС, контейнер упал, так как фура не вписалась в поворот. На месте ДТП образовался затор