Контейнер упал на трамвайные пути на Волочаевской — на месте образовалась пробка
Контейнер пытаются убрать
В Новосибирске 20 июня контейнер упал на трамвайные пути на улице Волочаевской. Как рассказали читатели НГС, он запутался в проводах.
— Специалисты подогнали машину, будут снимать провода и, скорее всего, вызывать кран, — сообщила читательница НГС.
Как сообщают пользователи 2ГИС, контейнер упал, так как фура не вписалась в поворот. На месте ДТП образовался затор
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску рассказали, что вызов на место был.
— На месте оформляют сотрудники ДПС. Подробности уточняем, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Мы направили запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.
В Новосибирске очевидцы сняли на видео момент, как автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и пытался проехать по трамвайным путям на улице Сибиряков-Гвардейцев.