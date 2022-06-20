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Контейнер упал на трамвайные пути на Волочаевской — на месте образовалась пробка

Контейнер пытаются убрать

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ДТП произошло утром 20 июня

ДТП произошло утром 20 июня

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В Новосибирске 20 июня контейнер упал на трамвайные пути на улице Волочаевской. Как рассказали читатели НГС, он запутался в проводах.

— Специалисты подогнали машину, будут снимать провода и, скорее всего, вызывать кран, — сообщила читательница НГС.

Как сообщают пользователи 2ГИС, контейнер упал, так как фура не вписалась в поворот. На месте ДТП образовался затор

Пробка появилась на месте ДТП

Пробка появилась на месте ДТП

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В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску рассказали, что вызов на место был.

— На месте оформляют сотрудники ДПС. Подробности уточняем, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Мы направили запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.

В Новосибирске очевидцы сняли на видео момент, как автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и пытался проехать по трамвайным путям на улице Сибиряков-Гвардейцев.

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