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Infiniti наехал на женщину, которая его не пропускала на трамвайных путях — это попало на видео

На водителя возбудили дело из-за выезда на встречные пути

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Пешеход стояла на пути у водителя Infiniti

Пешеход стояла на пути у водителя Infiniti

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В Новосибирске очевидцы сняли на видео момент, как автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и пытался проехать по трамвайным путям на улице Сибиряков-Гвардейцев. Дорогу ему пыталась преградить женщина, и автомобиль начал ее толкать.

Ролик появился в соцсети «ВКонтакте» у группы «АСТ-54». Инцидент произошел 8 июня, а сегодня в ГИБДД сообщили, что в отношении водителя возбудили административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления».

— Неустановленный водитель, управляя автомобилем Infiniti, регистрационный знак А 555 ОК 54 регион, нарушив Правила дорожного движения, умышленно совершил движение в сторону пешехода. В ходе проведения проверки была установлена женщина — пешеход 1977 года рождения, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, по административному делу водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Сегодня, 17 июня, неизвестный мужчина прокатился в открытом багажнике по Димитровскому мосту — за это водителю тоже грозит административная ответственность.

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