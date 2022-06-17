Infiniti наехал на женщину, которая его не пропускала на трамвайных путях — это попало на видео

В Новосибирске очевидцы сняли на видео момент, как автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и пытался проехать по трамвайным путям на улице Сибиряков-Гвардейцев. Дорогу ему пыталась преградить женщина, и автомобиль начал ее толкать.

Ролик появился в соцсети «ВКонтакте» у группы «АСТ-54». Инцидент произошел 8 июня, а сегодня в ГИБДД сообщили, что в отношении водителя возбудили административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления».