Огонь охватил балкон в многоэтажке — очевидцы сняли пожар на видео
В пожаре никто не пострадал
Днем 19 июня в
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, сообщение о пожаре поступило в 14:58, в 15:05 пожарные прибыли на место. Огонь охватил балкон на 8 этаже дома, из квартиры с помощью спасательных устройств эвакуировали двоих человек — никто из них не пострадал.
На ликвидацию огня пожарным потребовалось полчаса.
Ранее на этой неделе в Новосибирске провели конкурс среди работников служб метрополитена — они соревновались в пожарно-спасательном спорте.