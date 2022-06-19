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Огонь охватил балкон в многоэтажке — очевидцы сняли пожар на видео

В пожаре никто не пострадал

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Огонь охватил балкон, дым был виден и из другого окна квартиры

Огонь охватил балкон, дым был виден и из другого окна квартиры

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Днем 19 июня в 9-этажном доме на улице Дуси Ковальчук, 14 загорелся балкон — очевидцы рассказали, что в квартире вылетели стёкла.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, сообщение о пожаре поступило в 14:58, в 15:05 пожарные прибыли на место. Огонь охватил балкон на 8 этаже дома, из квартиры с помощью спасательных устройств эвакуировали двоих человек — никто из них не пострадал.

На ликвидацию огня пожарным потребовалось полчаса.

Ранее на этой неделе в Новосибирске провели конкурс среди работников служб метрополитена — они соревновались в пожарно-спасательном спорте.

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