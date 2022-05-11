Двухлетний ребенок оказался заперт в машине на Каширской — на помощь пришли спасатели
Чтобы вызволить малыша, спасателям понадобилось 19 минут
Вчера вечером в Дзержинском районе Новосибирска в салоне автомобиля оказался заперт двухлетний ребенок. Чтобы достать его, потребовалась помощь спасателей МАСС.
Как рассказали в МАСС, вызов поступил им в 20:34 с Каширской улицы.
— Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и разблокировали салон. Ребенок спокойно сидел на переднем пассажирском сиденье в детском кресле. Он был передан родителям, которые поблагодарили спасателей за оказанную помощь, — сообщили спасатели.
Работы окончили в 20:53.
— Не забывайте ключи в замке зажигания, не оставляйте ребятишек одних в салоне автомобиля, будьте внимательны и осторожны, — напомнили в МАСС.
В 2022 году вступили в силу новые ПДД о перевозке детей в автомобиле. Мы собрали их в одном месте, а также пообщались с сибиряками, которые имеют большой опыт поездок на короткие и дальние расстояния с детьми.