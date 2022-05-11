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Двухлетний ребенок оказался заперт в машине на Каширской — на помощь пришли спасатели

Чтобы вызволить малыша, спасателям понадобилось 19 минут

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Спасатели разблокировали салон и спасли малыша

Спасатели разблокировали салон и спасли малыша

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Вчера вечером в Дзержинском районе Новосибирска в салоне автомобиля оказался заперт двухлетний ребенок. Чтобы достать его, потребовалась помощь спасателей МАСС.

Как рассказали в МАСС, вызов поступил им в 20:34 с Каширской улицы.

— Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и разблокировали салон. Ребенок спокойно сидел на переднем пассажирском сиденье в детском кресле. Он был передан родителям, которые поблагодарили спасателей за оказанную помощь, — сообщили спасатели.

Работы окончили в 20:53.


— Не забывайте ключи в замке зажигания, не оставляйте ребятишек одних в салоне автомобиля, будьте внимательны и осторожны, — напомнили в МАСС.

В 2022 году вступили в силу новые ПДД о перевозке детей в автомобиле. Мы собрали их в одном месте, а также пообщались с сибиряками, которые имеют большой опыт поездок на короткие и дальние расстояния с детьми.

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