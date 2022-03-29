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Пожар на хлебокомбинате «Инской»: 15 человек смогли сами уйти из здания

Сотрудники МЧС потушили пожар за 25 минут

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Площадь возгорания составила шесть квадратных метров

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров

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Утром, 29 марта, в Первомайском районе Новосибирска случился пожар на хлебокомбинате «Инской» на улице Пожарского.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС России, по прибытию к месту выезда было установлено, что на втором этаже, в цехе заморозки под металлическими листами горит утеплитель.

Пятнадцать работников комбината самостоятельно покинули опасное место, помощь спасателей им не потребовалась.

25 минут понадобилось пожарным, чтобы потушить открытый огонь, сейчас хлебокомбинат работает в штатном режиме.

- Небольшое возгорание было, однако причин для тревоги сейчас нет. Все цеха уже работают в штатном режиме, перебоев с поставками нашей продукции не ожидается, - сообщила НГС директор по продажам ХК «Инской» Елена Мальцева.

Накануне вечером, 28 марта, НГС рассказывал, что в Калининском районе Новосибирска произошел крупный пожар на СТО. Дым заметен из разных районов города.

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пожархлебокомбинат «Инской»
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