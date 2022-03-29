Пожар на хлебокомбинате «Инской»: 15 человек смогли сами уйти из здания

Утром, 29 марта, в Первомайском районе Новосибирска случился пожар на хлебокомбинате «Инской» на улице Пожарского.
Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС России, по прибытию к месту выезда было установлено, что на втором этаже, в цехе заморозки под металлическими листами горит утеплитель.
Пятнадцать работников комбината самостоятельно покинули опасное место, помощь спасателей им не потребовалась.
25 минут понадобилось пожарным, чтобы потушить открытый огонь, сейчас хлебокомбинат работает в штатном режиме.
- Небольшое возгорание было, однако причин для тревоги сейчас нет. Все цеха уже работают в штатном режиме, перебоев с поставками нашей продукции не ожидается, - сообщила НГС директор по продажам ХК «Инской» Елена Мальцева.
Накануне вечером, 28 марта, НГС рассказывал, что в Калининском районе Новосибирска произошел крупный пожар на СТО. Дым заметен из разных районов города.