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«Он был отличный мужик»: что известно о погибшем строителе четвертого моста в Новосибирске

Евгению Губееву было 44 года

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Евгений Губеев занимался мостостроительством

Евгений Губеев занимался мостостроительством

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Сегодня, 1 февраля, на стройке четвертого моста в Новосибирске погиб рабочий. Это произошло при возведении левой опоры пилона моста. 44-летний Евгений Губеев работал бетонщиком и сорвался с высоты около 60 метров.

Племянник погибшего, Глеб Клименко, рассказал НГС, что мужчина жил в Ачинске Красноярского края, а строил мосты по всей стране — работал вахтовым методом.

— Он был мужем моей тети, отличный мужик, заботился о семье. Работал вахтовиком — месяц в командировке, месяц дома. Он был очень позитивный, любил облагораживать дачу, я ему помогал. Меняли с ним крышу. Тетя сейчас отказывается говорить, — сказал Глеб.

Помимо новосибирского моста через Обь, Евгений Губеев также строил Крымский мост.

Концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске — группа «ВИС» — сообщила, что начала внутреннюю проверку по факту гибели рабочего на объекте.

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погиб рабочийчетвертый мост
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