Скончалась президент «Содружества Профессионалов Индустрии Красоты» Сибири

— Она внесла очень большой вклад в парикмахерское искусство и в развитие бизнеса в Сибири. Очень чуткий, отзывчивый и мягкий человек. Но при этом решительный и настойчивый, — так отзываются о Людмиле Чистовой родные и близкие.

Коллеги также вспоминают сибирячку добрым словом.

— Мой профессиональный путь парикмахера начался в далеком 2005 году, и уже тогда имя Людмилы Чистовой в индустрии красоты знал каждый. Ее учебные центры выпускали исключительных профи, а ее организаторским способностям и вовсе можно было позавидовать. Ни один из чемпионатов просто не мог состояться без ее непосредственного участия. Это большая утрата для индустрии Новосибирска, ведь она внесла невероятный вклад в развитие парикмахерского искусства. Скорблю, — рассказал Антон Шмелев, коллега Людмилы Чистовой.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам, друзьям и близким Людмилы Чистовой.



6 апреля после продолжительной болезни скончалась Ирина Брега — она возглавляла стоматологический факультет НГМУ.