Скончалась президент «Содружества Профессионалов Индустрии Красоты» Сибири

В Новосибирске после инфаркта умерла Людмила Чистова
Президент «Содружества Профессионалов Индустрии Красоты» Сибири Людмила Чистова скончалась в этот понедельник, 19 апреля, на 70-м году жизни. Смерть, как сообщили родственники, не связана с коронавирусной инфекцией.
— Людмила Павловна скончалась сегодня утром. У нее случился инфаркт, — подтвердила НГС внучка известной сибирячки.
Людмила Чистова родилась и работала в Новосибирске. В профессиональной сфере ее многие знали и уважали. По словам коллег, Людмила Павловна стояла у истоков формирования отрасли красоты в Сибири. С 2000 года возглавляла ассоциацию «Сибирское Содружество Профессионалов Индустрии Красоты».
— Она внесла очень большой вклад в парикмахерское искусство и в развитие бизнеса в Сибири. Очень чуткий, отзывчивый и мягкий человек. Но при этом решительный и настойчивый, — так отзываются о Людмиле Чистовой родные и близкие.
Коллеги также вспоминают сибирячку добрым словом.
— Мой профессиональный путь парикмахера начался в далеком 2005 году, и уже тогда имя Людмилы Чистовой в индустрии красоты знал каждый. Ее учебные центры выпускали исключительных профи, а ее организаторским способностям и вовсе можно было позавидовать. Ни один из чемпионатов просто не мог состояться без ее непосредственного участия. Это большая утрата для индустрии Новосибирска, ведь она внесла невероятный вклад в развитие парикмахерского искусства. Скорблю, — рассказал Антон Шмелев, коллега Людмилы Чистовой.
Редакция НГС приносит соболезнования родственникам, друзьям и близким Людмилы Чистовой.
6 апреля после продолжительной болезни скончалась Ирина Брега — она возглавляла стоматологический факультет НГМУ.