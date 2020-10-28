На Красном проспекте иномарка насмерть сбила мужчину

Мужчина погиб под колесами «Хендая» на Красном проспекте
Поздно вечером во вторник, 27 октября, в Железнодорожном районе пешехода сбила машина, когда он перебегал дорогу.
— В 21:40 водитель 1989 года рождения на автомобиле «Хендай Солярис» двигался по Красному проспекту со стороны улицы Советская в сторону площади Будакова в крайней левой полосе. В пути следования у дома 4/2 на Красном проспекте произошел наезд на пешехода-мужчину 50 лет, который перебегал дорогу в неустановленном месте в зоне видимости надземного пешеходного перехода, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в поселке под Новосибирском подросток попал под машину — с серьезными травмами его доставил в больницу.