«Пакеты с кафелем рвутся»: МУП САХ назвал виновников мусорных завалов в Новосибирске

На вывоз КГО пожаловались жители Новосибирска Источник: Читатель НГС











В МУП САХ объяснили, с чем связаны задержки с вывозом крупногабаритного мусора.

По заявлению предприятия, жители Новосибирска стали выкидывать больше мусора. Как объяснили в пресс-службе МУП «САХ», это сезонное явление. А вот регоператор соблюдает график вывоза отходов в Новосибирске и делает это в соответствии нормами РФ, отмечают в компании.

По правилам, контейнеры нужно вывозить раз в день, крупногабаритный мусор раз в семь дней в плановом порядке. А если жители обратились, то не позднее 5 дней со дня сообщения. Раздельно собранный мусор — не реже раза в семь день.

— Сложности с вывозом КГО есть в Ленинском и Кировском районе. Регоператор делает все возможное, чтобы обеспечить вывоз крупногабаритных отходов своевременно и в полном объеме, — отметили в МУП «САХ».

До сих пор на работу регоператра влияет пожар, который был в мае. На левобережном полигоне устраняют последствия. Из-за этого поток отходов перевели на другие объекты — на Бердский и Гусинобродский полигоны. Логистические изменения привели к увеличению протяженности маршрутов.



— Плотный дорожный трафик Новосибирска усугубляет ситуацию. Из-за временных потерь в некоторых дворах левобережья может наблюдаться смещение графика транспортирования отходов. Ежедневно один мусоровоз в Новосибирске обслуживает от 60 до 120 контейнерных площадок, а также делает несколько рейсов на полигоны для разгрузки, — объяснили в телеграм-канале предприятия.

В Новосибирске всего около 8,5 тысячи площадок. Также к некоторым иногда отсутствует проезд и мусоровозом приходится приезжать по несколько раз.

— Водитель мусоровоза — физически очень тяжелая работа. Эти мужчины за смену поднимают и переносят до 50 тысяч килограммов мусора. Трудозатраты возрастают в разы, когда им приходится доставать из контейнером пакеты со кафелем, которые рвутся в руках, — рассказали в МУП «САХ».

Регоператор напомнили, что многое зависит от того, как складывают мусор на контейнерной площадке. Большой проблемой стали и автомобильные шины, которыми завалили площадки. Их нужно отправлять в пункты утилизации.



В пресс-службе мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС рассказали, что в МУП «САХ», что время на перевоз увеличивается и из-за мостов в городе. Сейчас все полигоны на правом берегу, а на мостах — пробки.

На мусорки возле Космической, 12, о которой НГС писал в воскресенье, 22 сентября, график отходов сместился. Жители обращались к оператору через соцсеть «Вконтакте» и на сегодняшний день мусор вывезли, а периодичность восстановлена.