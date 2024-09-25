Бак сгорел, дорогу сузили: площадку в центре Новосибирска завалило коробками, мебелью и хламом

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Рядом идут работы на теплотрассе

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5 комментариев

Так, по словам автора фото, выглядела мусорная площадка 23 сентября

В Новосибирске завалило мусором контейнерную площадку рядом с домом на Красном проспекте, 69 рядом с музыкальной школой №1. Рядом с участком ведут работы на теплосетях.

Как сообщила НГС читательница Антонина, проблема наблюдается больше недели.

— Стояло два мусорных бака, потом один пропал. Через несколько месяцев заменили на новый. Но летом сожгли и его, новый до сих пор не поставили. Когда трубы раскопали в начале сентября, единственный контейнер почти всегда переполнен, видно, что из него мусор вывозят, но все равно кто-то выбрасывает мимо, и эти отходы редко убирают, — объяснила женщина.

Мусорный бак сожгли в больше месяца назад

По ее словам, на площадке также скопился крупногабаритный мусор. Сибирячка предполагает, что проблемы с вывозом начались из-за того, что сейчас проезд к мусорной площадке сужен из-за работы на теплосети.

К утру 25 сентября, рассказала сибирячка, часть мусора вывезли

НГС обратился за комментарием в «Сибирскую генерирующую компанию». Там ответили, что не работают на этом участке, этим занимается управляющая компания.

Работы начались больше недели назад

Редакция направила запросы в УК и пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда площадку планируют привести в порядок.

Похожая ситуация произошла в районе Башни в сентябре. Там появилась большая свалка с крупногабаритным мусором.

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Комментарии
5
Гость
36 минут
Ну супер. Чо про крыс-то не написали? Они там стаями ходят.
Гость
23 минуты
нас Рать
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