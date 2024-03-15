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Двор в центре Новосибирска остался всего с одним мусорным контейнером — что делать жителям

В МУП «САХ» дали инструкцию для таких случаев

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У дома стоит один контейнер вместо двух

В Новосибирске у некоторых домов не хватает мусорных баков. Например, за жилым зданием на Красном проспекте, 69, он всего один. Если бак переполнен, то отходы сбрасывают на землю. В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство» рассказали, что делать в такой ситуации.

О нехватке контейнеров во дворе на Красном проспекте редакции НГС сообщила читательница Антонина:

— Уже несколько месяцев стоит только один бак, особенно быстро он наполняется в выходные. Жители регулярно сбрасывают мусор рядом. Это очень неудобно.

В МУП САХ объяснили, что при установке контейнеров учитывают норму накопления мусора — 2,38 кубометра на человека, и фактическое количество жителей. Например, если в доме живет 170 человек, то норма накопления мусора в день составляет 1,1 кубометр, в таком случае одного контейнера на площадке будет достаточно.


— Если вы считаете, что вашему двору необходим дополнительный мусорный контейнер, вы можете связаться с диспетчерской службой МУП САХ по номеру +7 (383) 363–04–22, — объяснили в пресс-службе регоператора.

При этом в компании «САХ» отметили, что рядом с домом на Красном проспекте, 69, действительно не хватает контейнера, потому что один сгорел весной прошлого года.

— Лицам, ответственным за управление многоквартирным домом, было предложено безвозмездно оборудовать емкостями для накопления ТКО контейнерную площадку. В свою очередь МУП «САХ» готово предоставить накопитель по акту приема-передачи. Однако компания, управляющая домом, отказалась подписать такой акт, — рассказали в МУП САХ.

Управляющая компания дома на Красном проспекте, 69 — «ДОСТ-Н». На звонки корреспондента там не ответили. НГС направил письменный запрос, чтобы разобраться в ситуации.

В начале февраля НГС писал о том, что в одном из домоув на улице Дениса Давыдова мать и сын захламили свое жилье. Соседи жалуются на тараканов и мышей и заявляют, что около 10 лет терпят антисанитарию. НГС публиковал видео из квартиры.

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