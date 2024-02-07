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«Мы уже на грани»: мать и сын захламили новосибирскую квартиру - видео из жилья, которое доводит соседей

Люди жалуются, что их отправляют из одной инстанции в другую, но проблема не решается

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Квартира выглядит жутко

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В Новосибирске в доме №7 /1 по улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе жители одной из квартир захламила свое жилье. Соседи жалуются на тараканов и мышей и заявляют, что около 10 лет терпят антисанитарию.

Местные жители утверждают, что мать и сын живут в муниципальной квартире. Дверь семья никому не открывает и не пускает людей в квартиру.

— Сыну 40, матери Галине — 56. Все началось лет 10 назад, после того как у нее мать умерла. Тараканы поползли по всему подъезду, у некоторых мыши появились. Топят периодически второй и первый этаж. В последний раз это случилось 17 января в 4 утра. На улице было — -25 градусов. Сантехник приехал в 5 утра, они его не пустили — он перекрыл стояк полностью, квартиры стали остывать. Мы с соседями их караулили и чудом поймали, когда мать выходила. Внутри всех начало трясти. Мы уже на грани, — рассказала НГС местная жительница Анастасия Скрипникова.

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Все комнаты в муниципальной квартире завалены мусором

Видео: читательница НГС Анастасия Скрипникова

Девушка объясняет, что в квартире у соседей стояла жуткая вонь, кругом были тараканы, паутина, грязь, мусор, несколько комнат наполовину завалены хламом, унитаз по самые края оказался затоплен. По словам сибирячки, Галина в последнее время нигде не работает, сын подрабатывает грузчиком по найму. Никто из соседей не замечает, когда и как семья Плюшкиных проносят хлам в квартиру. Из-за засоренной канализации есть проблемы и у этой квартиры и у других жильцов этажами выше и ниже.

Анастасия отметила, что вместе с другими соседями и ТСЖ они обращались в полицию, администрацию Дзержинского района, в мэрию и Роспотребнадзор. По словам председателя ТСЖ, все инстанции направляют их обратно в администрацию района.

— Проблема никак не решается, потому что мы направили везде письма, жалобы, и везде пришли отписки, что все эти жалобы переправляются в администрацию Дзержинского района. Квартиру дали родителям Галины от завода, но они ее не приватизировали. Эта квартира муниципальная, она принадлежит администрации Дзержинского района, а там никаких мер по улучшению ситуации нет, — сетует председатель ТСЖ Дениса Давыдова 7/1Татьяна Толстихина.

Корреспондент НГС направила запросы в мэрию и полицию с просьбой уточнить — поступали ли на данную семью жалобы и какие принимались меры, чтобы помочь жильцам соседних квартир.

Ранее НГС писал о том, что сибирячка обвинила соседа в нечистоплотности. Женщина заявила, что он завалил мусором квартиру и оставляет отходы в подъезде.

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КвартираМуниципальное жильеПлюшкиныМусорПолицияДзержинский район
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