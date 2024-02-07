«Мы уже на грани»: мать и сын захламили новосибирскую квартиру - видео из жилья, которое доводит соседей

Местные жители утверждают, что мать и сын живут в муниципальной квартире. Дверь семья никому не открывает и не пускает людей в квартиру.



— Сыну 40, матери Галине — 56. Все началось лет 10 назад, после того как у нее мать умерла. Тараканы поползли по всему подъезду, у некоторых мыши появились. Топят периодически второй и первый этаж. В последний раз это случилось 17 января в 4 утра. На улице было — -25 градусов. Сантехник приехал в 5 утра, они его не пустили — он перекрыл стояк полностью, квартиры стали остывать. Мы с соседями их караулили и чудом поймали, когда мать выходила. Внутри всех начало трясти. Мы уже на грани, — рассказала НГС местная жительница Анастасия Скрипникова.