«Скоро перекроет проезд автомобилям»: в Новосибирске во дворе появилась огромная свалка с крупным мусором

Мусорка завалила знак и уже приближается к выезду со двора Источник: читательница НГС











В районе Башни в Новосибирске появилась большая свалка с крупногабаритным мусором. Фотографии прислала читательница НГС. Они сделаны возле дома на Космической, 12, за лицеем № 136.

— Уже около месяца вот такая свалка возле мусорных баков, скоро она перекроет проезд автомобилям, — пожаловалась местная жительница Юлия.

По словам читательницы НГС, она и другие жители обращались в МУП «САХ» с просьбой вывезти мусор. Там им пообещали, что в ближайшее время свалку уберут, но до сих пор ничего не сделано.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не было.