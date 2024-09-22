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Мой дом «Скоро перекроет проезд автомобилям»: в Новосибирске во дворе появилась огромная свалка с крупным мусором

«Скоро перекроет проезд автомобилям»: в Новосибирске во дворе появилась огромная свалка с крупным мусором

Жители говорят, что КГО не вывозят уже несколько недель

1 019
10 комментариев

Мусорка завалила знак и уже приближается к выезду со двора

В районе Башни в Новосибирске появилась большая свалка с крупногабаритным мусором. Фотографии прислала читательница НГС. Они сделаны возле дома на Космической, 12, за лицеем № 136.

— Уже около месяца вот такая свалка возле мусорных баков, скоро она перекроет проезд автомобилям, — пожаловалась местная жительница Юлия.

По словам читательницы НГС, она и другие жители обращались в МУП «САХ» с просьбой вывезти мусор. Там им пообещали, что в ближайшее время свалку уберут, но до сих пор ничего не сделано.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не было.

На остановке «Планировочная» в Новосибирске проржавела мусорка, а вокруг всё завалено отходами. В мэрии города ответили, когда приведут в порядок павильон.

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Новосибирск Мусор МУП САХ Башня
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Комментарии
10
267039456
44 минуты
"Уже около месяца вот такая свалка возле мусорных баков, скоро она перекроет проезд автомобилям, — пожаловалась местная жительница Юлия." Так радоваться надо, водятлы во дворах парковаться перестанут, людей давить не будут! Этот передовой опыт могут перенять жильцы других улиц! Главное всё в рамках закона!
ральф
47 минут
Скоро снегом завалит, дети горку сделают. Побольше оптимизма! С мэром-торгашом ещё и не такое увидим...
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