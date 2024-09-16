Когда в Новосибирске заменят ужасную остановку на Планировочной — ответ мэрии

Местная жительница ужасается тем, в каком состоянии находится остановочный павильон Источник: Новосибирск с огоньком / T.me











Остановку «Планировочная», на которую пожаловалась местная жительница, поменяют в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска. Через остановку недавно начала ходить одна маршрутка, но павильон проржавел и был завален мусором.

Как объяснили в администрации города, МБУ «ГЦОДД» должны привести в порядок «Планировочную» по судебному решению от 2023 года.

— Согласно сформированному и утвержденному перечню остановок общественного транспорта для выполнения работ по их обустройству на 2023–2025 год, работа по обустройству ООТ «Ул. Планировочная» запланирована учреждением на 2025 год, — объяснили в пресс-службе мэрии.

После публикации НГС «Горводоканал» обследовал колодец, из-за которого был неприятный запах. Его привели в порядок.

Местная жительница опубликовала видео Источник: Новосибирск с огоньком / T.me