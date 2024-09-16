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Город Когда в Новосибирске заменят ужасную остановку на Планировочной — ответ мэрии

Когда в Новосибирске заменят ужасную остановку на Планировочной — ответ мэрии

Павильон проржавел и засыпан мусором

1 537
25 комментариев

Местная жительница ужасается тем, в каком состоянии находится остановочный павильон

Остановку «Планировочная», на которую пожаловалась местная жительница, поменяют в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска. Через остановку недавно начала ходить одна маршрутка, но павильон проржавел и был завален мусором.

Как объяснили в администрации города, МБУ «ГЦОДД» должны привести в порядок «Планировочную» по судебному решению от 2023 года.

— Согласно сформированному и утвержденному перечню остановок общественного транспорта для выполнения работ по их обустройству на 2023–2025 год, работа по обустройству ООТ «Ул. Планировочная» запланирована учреждением на 2025 год, — объяснили в пресс-службе мэрии.

После публикации НГС «Горводоканал» обследовал колодец, из-за которого был неприятный запах. Его привели в порядок.

Местная жительница опубликовала видео

В Ленинском районе на выходных появилась огромная яма возле дома № 19/1 по улице Новосибирской. Местная жительница Наталья рассказала НГС, что из-за этого не могла выехать со двора.

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Остановка Новосибирск Мусор Мэрия
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Комментарии
25
второйсправа
16 сентября 2024, 12:48
будет бардак пока не будет привлекаться к ответственности должностное лицо, а не организация! у каждой организации есть руководитель который и должен нести ответственность!
Ханна Намити
16 сентября 2024, 12:23
решение суда от 2023 года...ремонт (замена)аж в 2025! не в декабре 2025 случайно?
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