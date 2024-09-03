«Люди идут и носы закрывают»: жительница Новосибирска показала на видео ужасное состояние остановки «Планировочной»

Жительница Новосибирска показала на видео, как выглядит остановка «Планировочная» в Ленинском районе. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Как рассказала автор видео, через остановку «Планировочная» долгое время не ходил общественный транспорт, а сейчас ездит автобус. По данным 2ГИС, это маршрут № 99.
— Остановка всё время грязная, а вонище какое здесь. Потому что здесь колодец. Мусорка вся уже проржавела, и мусора полно. Люди идут и носы закрывают. В общем, ужасная остановка, не убираются уже сто лет здесь, — рассказывает местная жительница.
Автор видео призвала администрацию района приехать и что-нибудь сделать с остановкой. Женщина также показала, что происходит вокруг остановки. Дорожка заросла травой.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
Сегодня, 3 сентября, в мэрии Новосибирска сообщили, что на разломанный участок дороги на Толмачевском шоссе уже дважды выходил работать подрядчик. При этом дорога снова нуждается в капитальном ремонте.