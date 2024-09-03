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Город «Люди идут и носы закрывают»: жительница Новосибирска показала на видео ужасное состояние остановки «Планировочной»

«Люди идут и носы закрывают»: жительница Новосибирска показала на видео ужасное состояние остановки «Планировочной»

Вокруг павильона валяется мусор

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5 комментариев

Местная жительница ужасается тем, в каком состоянии находится остановочный павильон

Жительница Новосибирска показала на видео, как выглядит остановка «Планировочная» в Ленинском районе. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Как рассказала автор видео, через остановку «Планировочная» долгое время не ходил общественный транспорт, а сейчас ездит автобус. По данным 2ГИС, это маршрут № 99.

Остановка находится в Ленинском районе

— Остановка всё время грязная, а вонище какое здесь. Потому что здесь колодец. Мусорка вся уже проржавела, и мусора полно. Люди идут и носы закрывают. В общем, ужасная остановка, не убираются уже сто лет здесь, — рассказывает местная жительница.

Автор видео призвала администрацию района приехать и что-нибудь сделать с остановкой. Женщина также показала, что происходит вокруг остановки. Дорожка заросла травой.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

Сегодня, 3 сентября, в мэрии Новосибирска сообщили, что на разломанный участок дороги на Толмачевском шоссе уже дважды выходил работать подрядчик. При этом дорога снова нуждается в капитальном ремонте.

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Комментарии
5
Гость
3 сентября 2024, 17:36
Мэр Кудря может быть доволен. Ведь это специальная инновационная остановка, разработанная для нашего города, прошла испытания, и скоро она может быть запущена в серийное производство.
Гость
3 сентября 2024, 17:40
Выражаю респект женщине снявшей это и придавшей огласке. Надеюсь тот кто отвечает за остановку получит по шапке.
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