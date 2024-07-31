«Ливни просто тропические»: новосибирское село затопило после дождей — огороды похожи на рисовые поля

Огороды стали напоминать рисовые поля Источник: читатели НГС











В июле село Верх-Мильтюши Черепановского района сильно затопило в результате обильных дождей. Уровень воды в подвалах и цокольных этажей домов превышал 1,5 метра, и жители до сих пор борются с последствиями.

О проблеме НГС рассказала местная жительница Ольга Кундик. По ее словам, пострадавшие от ливней написали обращения в Генпрокуратуру и к главе СКР Александру Бастрыкину.

— Наше село тонет с 8 июля. Мой дом находится на высшей точке относительно остальных, но вода и до меня дошла. У всех в селе заполнены сливные, смотровые ямы, колодцы, погреба и подполы. Вода не уходит, и мы молимся, чтобы не было дождя, — говорит Ольга Кундик.



Сибирячка уточнила, что проблемы с подтоплением были и раньше. Они начались весной и затронули местную школу.

— С 12 мая мы откачивали воду из подвала насосом, но школа — тоже на косогоре, все уходит к домам в низине, а там на улице воды по щиколотку. В огородах скоро заведутся лягушки, вода уже цветёт, — продолжает Кундик.

Топит не только участки в низине, но и на косогоре Источник: Читатели НГС

Жители Верх-Мальтюши написали жалобы в интернет-приемные Генпрокуратуры и СК России с просьбой вмешаться (скриншоты регистрации заявлений есть в распоряжении НГС). Люди считают, что усилий местных властей недостаточно для решения проблемы.



Глава администрации Верх-Матюшенского сельсовета Федор Лукьянюк заявил НГС, что сам считает себя пострадавшим.



— Я здесь живу 20 лет, но такого количества осадков не припомню: ливни просто тропические. Никаких аварий коммунальных у нас в этом году не было, происходящее я бы назвал происками небесной канцелярии. Я со своей стороны обратился в Верхне-Обское бассейновое управление и в министерство природных ресурсов, к председателю заксобрания Новосибирской области за помощью и рекомендациями, — заверил Лукьянюк.

Уровень воды в подвалах держится на уровне 1,5–2 метра. После ее откачки она набирается заново, уверяют жители села Источник: читатель НГС











Жители села считают, что без помощи их дома могут развалиться.



— Это проблема актуальная и масштабна. На данный момент толком ничего не делается, чтобы помочь людям. А кто будет возмещать ущерб, если начнут заваливаться печки, а потом и дома? Нужно привлекать специалистов, решать это не на местном уровне, а на районном и областном: задействовать ресурсы, — заявила НГС председатель совета депутатов Верх-Мильтюшенского сельсовета Светлана Капицкая.



НГС направил запрос в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, чтобы выяснить, какие меры будут приняты для помощи жителям села.

На выходных в Новосибирске прошел сильный ливень. В результате дороги оказались под водой, в некоторых домах отключали электричество. НГС рассказывал о происходящем в режиме онлайн.