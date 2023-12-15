Стокилометровый газопровод возведут для двух новосибирских районов — его оценили в 3,6 миллиарда

В Новосибирской области построят газопровод протяженностью 112 километра. Стоимость возведения инженерного сооружения оценивается в 3,6 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона.
— Межпоселковый газопровод протяженностью 112 км от газораспределительной станции «Черепаново» до села Шурыгино, села Шипуново, рабочего поселка Сузун. Стоимость — 3,6 млрд рублей, — цитирует издание специалистов.
Уточняется, что ввести в эксплуатацию объект планируется в 2026 году. Средства на постройку сооружения могут поступить от оператора по газификации домов ПАО «Газпром».
На сайте правительства Новосибирской области сообщалось, что строительство инженерного сооружения начнется в 2024 году. Объект сможет обеспечить техническую возможность газификации 4,5 тысячи домовладений в девяти населенных пунктах в Черепановском и Сузунском районах, а также 10 котельных.
Речь идет о поселках Отважный, Шипуновский, селах Карасево, Шурыгино и других. 8 декабря в пресс-службе областного правительства заявили о завершении проектно-изыскательных работ для газификации населенных пунктов.
В декабре прошлого года стало известно, что Новосибирская область получит в 2023 и 2024 годах более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Их потратят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.