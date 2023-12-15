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СрочноСтроительство газопровода оценили в 3, 6 миллиарда
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Стокилометровый газопровод возведут для двух новосибирских районов — его оценили в 3,6 миллиарда

Ввести в эксплуатацию объект планируется через три года

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Строительство инженерного сооружения начнется в 2024 году

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В Новосибирской области построят газопровод протяженностью 112 километра. Стоимость возведения инженерного сооружения оценивается в 3,6 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона.

— Межпоселковый газопровод протяженностью 112 км от газораспределительной станции «Черепаново» до села Шурыгино, села Шипуново, рабочего поселка Сузун. Стоимость — 3,6 млрд рублей, — цитирует издание специалистов.

Уточняется, что ввести в эксплуатацию объект планируется в 2026 году. Средства на постройку сооружения могут поступить от оператора по газификации домов ПАО «Газпром».

На сайте правительства Новосибирской области сообщалось, что строительство инженерного сооружения начнется в 2024 году. Объект сможет обеспечить техническую возможность газификации 4,5 тысячи домовладений в девяти населенных пунктах в Черепановском и Сузунском районах, а также 10 котельных.

Речь идет о поселках Отважный, Шипуновский, селах Карасево, Шурыгино и других. 8 декабря в пресс-службе областного правительства заявили о завершении проектно-изыскательных работ для газификации населенных пунктов.

В декабре прошлого года стало известно, что Новосибирская область получит в 2023 и 2024 годах более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Их потратят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

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