«Ощущение, что в дыхательной системе что-то поломалось». С какими последствиями ковида мы столкнулись и можно ли от них избавиться

Подобные симптомы врачи называют постковидным синдромом Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Пандемия коронавируса перестала бушевать в мире почти пять лет назад, однако новые варианты инфекции продолжают возникать по нескольку раз в год. И все еще заражаются сотни людей. Переболевшие замечают неприятные последствия. Например, при малейшей простуде многих мучит сильный и продолжительный кашель. MSK1.RU узнал у врачей, связаны ли подобные проблемы с коронавирусом и можно ли от них избавиться.

«Любая простуда оборачивается неделями кашля»

Еще в августе москвичи стали массово жаловаться на заразный вирус, который ходит по городу. Среди симптомов — насморк, ужасный кашель и высокая температура. По словам врачей, в этом могут быть виноваты как новый вариант коронавируса, так и обычные ОРВИ, которые люди привозят из отпусков.

Чаще всего жители столицы сталкиваются с симптомами обычной простуды. Однако некоторые замечают нетипичные проявления болезни. Например, москвичка Серафима заболела ангиной, а спустя время у нее появился сухой кашель.

— Началось все с ангины, кашля не было. Врач прописал лечение. Воспаление в горле прошло, но начался кашель. И он никак не проходит. Судя по предыдущему опыту, еще долго не пройдет, — грустит Серафима.

Она вспомнила, что около года назад тяжело переболела ковидом: несколько раз после улучшений случались ухудшения. И главным симптомом был жуткий сухой кашель, который не проходил неделями.

— Ощущение, что в дыхательной системе что-то поломалось, и теперь любая простуда оборачивается 2–3 неделями сухого кашля. Остальные симптомы проходят, а кашлять продолжаю. Никакие отхаркивающие лекарства не помогают. Кашель со временем проходит сам, — отмечает Серафима.

«Бегать теперь вообще не могу»

А вот жительница Подмосковья Наталия столкнулась с другими последствиями коронавируса: у нее осталась одышка. В пандемию вирус так сильно ударил по легким, что попала в реанимацию и провела на кислороде целый месяц.

— Поначалу одышка появлялась даже после того, как понервничаю. Сейчас — при быстрой ходьбе и когда поднимаюсь по лестнице. Бегать я вообще не могу, как будто воздуха не хватает, — рассказывает Наталия.

Стоит чуть-чуть простудиться, а потом вылечиться, все равно ее, как и Серафиму, мучит сухой кашель, который долго не проходит.

Бьет по сердцу и почкам

MSK1.RU узнал у врачей, с чем связаны такие последствия коронавируса и можно ли от них избавиться. По словам вирусолога, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петра Чумакова, эти неприятные симптомы связаны с поражениями легких.

— Известно, что довольно серьезные повреждения в легких возникали у многих людей. Это так называемое матовое стекло — на самом деле это повреждение мелких сосудов в виде тромбозов. В этом месте происходит довольно сильное нарушение структуры легкого, возможно, возникновение плевральных спаек, — объясняет Петр Чумаков.

После того, как человек вылечился от COVID-19, пораженные участки восстанавливаются (если течение болезни было нетяжелым), а дыхательная система начинает работать, как прежде. Однако легкие остались уязвимыми, и при повторных воспалениях возникает сухой кашель.

— Сухой кашель — довольно изнуряющий. Он всегда плохо воспринимается, потому что нет откашливающего эффекта, когда можно откашлять мокроту, и все проходит, — отмечает вирусолог.

Постепенно он уходит, но приходится с ним жить довольно продолжительное время. А может быть, и всю жизнь. Петр Чумаков вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта

Переболевшие ковидом могут сталкиваться и с другими последствиями, поскольку вирус в основном бьет по мелким сосудам — из-за этого тромбозы возникают в разных органах. У людей появляются проблемы с сердцем, памятью и даже речевыми функциями.

— Довольно серьезные поражения у некоторых были в почках, особенно если люди страдали их хроническими заболеваниями. В некоторых случаях это даже приводило к необходимости диализа (процесса искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма, когда почки не функционируют, как надо. — Прим. ред.), — говорит Чумаков.

Что такое постковидный синдром

Подобные симптомы врачи называют постковидным синдромом. Он объединяет более 200 признаков, начиная от тумана в голове до болей в пяточных костях, рассказывает иммунолог Владимир Болибок.

Но, прежде чем принимать сухой кашель или одышку за последствия ковида, человеку стоит обратиться к доктору. С начала пандемии прошло почти пять лет, и за это время у людей могли появиться другие заболевания, которые и вызывают такие симптомы.

— Хронический бронхит или коклюш перенесли в тихой форме. Понимаете, ковид-то начался пять лет назад, за это время люди постарели, некоторые уже в группу риска попадают, — объясняет Владимир Болибок.

Буквально от головы до пяток — всё может болеть. Владимир Болибок врач-иммунолог

Постковидный синдром объединяет три группы симптомов, уточняет иммунолог. Первая — это когнитивные нарушения, их еще называют «мозговой туман». Вторая — астеноневротический синдром, при котором человек испытывает общую слабость. Третья — соматические заболевания. Все они по-разному поддаются лечению.

— Каждый случай совершенно разный. Например, когнитивное нарушение лечится плохо, астеноневротический синдром — более-менее, соматические последствия — надо смотреть, что и как, — уточняет врач.

После ковида у человека может развиться и фиброз легких, который плохо лечится. Но понять спустя несколько лет, связаны ли эти симптомы с перенесенной инфекцией, довольно трудно.

Можно ли избавиться от кашля и одышки?

Избавиться от подобных последствий коронавируса невозможно, считает Петр Чумаков. Лечить их надо только симптоматически.

— Это большой букет разных симптомов, это уже не ковид, а последствия. Вот как шрамы после ран — раны излечили, а шрамы остались. Они начинают стягиваться и не мешают жить. Радикально это, конечно, трудно излечить, — подчеркивает вирусолог.

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