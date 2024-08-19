Более 500 лет трудового стажа на пять поколений. История старейшей династии врачей — где работают медики

Врачебный стаж династии Беляевых — Утковых — Шаленковых — почти 550 лет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Этим летом в Нижнем Новгороде прошло награждение врачей, работающих в медицине семьями и поколениями. Один из таких врачей — Игорь Шаленков, который пошел по стопам своих предков и тоже выбрал путь медицинского работника. Наши коллеги из NN.RU пообщались ним и узнали, как Шаленков пришел в профессию, сколько поколений семья занимается медицинским делом и не жалеет ли он о сделанном выборе.

Источник: Никита Егоров, Дарья Пестрякова / NN.RU

Игорь Шаленков в профессии больше 15 лет. Начинал свой путь с обычного врача в частной клинике, а в 2012 году пришел работать в нижегородский Диагностический центр и вырос до заведующего отделением рентгенодиагностики.



Его брат Олег также работает в медицине и руководит частной медклиникой, а их отца, Вадима Шаленкова, можно назвать первопроходцем в области компьютерной томографии в Нижнем. Он — заслуженный врач Российской Федерации, за его плечами десятки лет врачебного стажа и тысячи исследований.



Династия Беляевых — Утковых — Шаленковых является старейшей в Нижегородской области. 17 человек из этой семьи были ценными работниками сферы здравоохранения, а их общий врачебный стаж составляет 540 лет.

Источник: из архива героя











Как рассказал Игорь Шаленков в беседе с NN.RU, история династии берет свое начало с первых десятилетий XX века. Прапрадед Ипполит Иванович Беляев работал ветеринаром после учебы в Казанском ветеринарном университете.





— К сожалению, много лет проработать он не мог, поскольку умер от аппендицита. Заболел, работая в полях, на эпизоотии, и медицина тогда не смогла его спасти. У прадеда, Игоря Ипполитовича Беляева, от отца осталось много книг по медицине, и он очень интересовался этим вопросом. К тому же его лучший друг тоже был из семьи медиков, — вспоминает Игорь.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Предок нашего собеседника вдохновился историей отца и своего друга, решивших посвятить жизнь медицине, и тоже выбрал такой путь. Правда, как оказалось, это не так легко. И. И. Беляев приехал в Москву и поступил на медицинский факультет в университете, однако общежитие ему было не положено (он был из семьи интеллигенции, его мама — учитель), и первую ночь в чужом городе ему пришлось провести на вокзале «с такими же бедолагами, как и он».



Однако будущий врач не сдался и попал на прием к самому Луначарскому, который проникся просьбой и стремлениями молодого человека, дав ему общежитие на краю Москвы. Во время учебы, в ночное время, Беляев также работал кочегаром и санитаром в психиатрической клинике. Так начался путь второго медика династии Беляевых — Утковых — Шаленковых.



— Вообще прадед мечтал стать хирургом, но на третьем курсе к ним пришел Н. А. Семашко (один из организаторов системы здравоохранения в СССР. — Прим. ред.). Он и вдохновил прадедушку перейти на новый, открывающийся под его началом санитарно-гигиенический факультет. Так прадед стал санитарным врачом. После учебы его распределили в Горький, где он 18 лет проработал главным санитарным врачом Канавинского района. Во время Великой Отечественной войны прадеда даже не отправили воевать, потому что его работа на этой ответственной должности была очень важна для обеспечения безопасности тыловых частей по предупреждению инфекций, санитарному контролю за чистотой воды и воздуха.

Санитарный врач, также известный как врач-гигиенист, занимается обеспечением санитарно-гигиенической безопасности. Его обязанности включают: обнаружение нарушений санитарных норм, контроль санитарного состояния различных объектов, организация карантинных мероприятий и так далее.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Параллельно прадед Игоря занимался наукой, он защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, стал профессором, а впоследствии и членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.



Ближайшие родственники нашего героя также связаны с медициной: мама Мария Алексеевна Уткова-Шаленкова — доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, бабушка Уткова-Беляева Нинель Игоревна — ревматолог, а дедушка Утков Алексей Алексеевич и папа Вадим Петрович Шаленков — рентгенологи. Так что в большой семье медиков есть небольшая династия врачей-рентгенологов.



— Дедушка работал в ПИМУ, был кандидатом медицинских наук и изобрел метод лечения язвенной болезни 12-перстной кишки облучением красным светом с помощью эндоскопа и получил патент. Папа — заслуженный врач РФ, а еще мой наставник и до меня заведовал отделением.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Сам Игорь решил стать врачом, вдохновившись историями родственников. Наибольшее влияние на него оказали отец и дед, в юношестве Игорь часто интересовался у взрослых об их призвании и понял, что хочет продолжать дело семьи.



Каких-то особых знаний и секретов медицины из поколения в поколение у Шаленковых не передается — у медиков есть пакет знаний и умений, которые они получают в вузе и регулярно обновляют с помощью практики и курсов. Но есть одно важное качество, которое ценно и значимо для каждого врача династии.



— На мой взгляд, у нас в семье передается именно отношение к профессии, к людям — это желание помочь и эмпатия по отношению к пациентам. Даже конкурс, в котором мы участвуем, — это возможность показать нашим детям, что мы гордимся своими предками, чтобы им было с кого брать пример.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В работе нижегородцы используют все последние достижения науки и техники, однако новые вызовы тоже бывают. Например, как вспоминает Игорь, во времена недавней пандемии коронавируса его отделение столкнулось с огромным наплывом пациентов, которых нужно было сканировать за часы — в сутки через него проходило больше сотни людей. Тогда медики убедились, что использование искусственного интеллекта существенно ускоряет работу, а потому начали его активно использовать.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











У Игоря двое детей. Вместе с супругой, провизором, кандидатом фармацевтических наук Екатериной, он мечтает, что их дети, а также дети брата Олега продолжат дело семьи и тоже станут врачами, но понимает, что это исключительно их выбор.





— Моя старшая дочь учится в восьмом лицее с медицинским уклоном, младшая тоже хочет туда поступать. А еще у них есть любимый мультик «Доктор Плюшева», где маленькая девочка лечит своих зверушек. Конечно, мы с женой мечтаем, что они станут врачами, но понимаем, что выбор профессии только за ними, — заключил Шаленков.