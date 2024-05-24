Профессор перечислила 7 продуктов, полезных для печени

Свекла есть в списке лучших продуктов для печени. Этот овощ снижает воспаление и улучшает выведение желчи Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Вопрос, как поддержать нормальную работу печени, тем более если приходится пить статины при высоком холестерине, часто волнует пациентов с хроническими болезнями. Многие слышали о бесполезности различных биодобавок, якобы чистящих печень.



Но полезные свойства продуктов, причем доказанные, никто не отменял. Так почему бы не воспользоваться советами медиков и не добавить в рацион то, что реально работает на пользу нашему важнейшему органу-фильтру?



Как известно, в организме печень обезвреживает чужеродные и токсичные соединения, а еще производит холестерин и выводит его излишки. О других функциях органа и о том, какие полезные продукты для очищения и поддержания нормальной работы печени стоит есть, рассказала врач Ольга Бокерия.



Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Личный сайт

— Печень расщепляет питательные вещества, обеспечивает процессы обмена белков и аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ (гормонов, биогенных аминов и витаминов), микроэлементов, — говорит врач-кардиолог. — Печень запасает углеводы, белки, жиры, гормоны, витамины, минеральные вещества, железо, витамины A, D, K, B 12 и фолиевую кислоту. Биохимически обрабатывает стероидные гормоны, билирубин, лекарственные вещества, алкоголь…



Семь продуктов, которые надо активно есть, чтобы поддержать печень:

все виды крестоцветных овощей. Это капуста разных видов (от брокколи до брюссельской), салаты, руккола, шпинат, хрен, редька, репа, редис; ⠀



яйца. В них содержится много белка и холина, который регулирует холестерин;



побеги (любые). Это ростки, которые срезают на 7–10-й день после посева. И это не только проращенные пшеница, овес, греча, горох, но и перья молодого зеленого лука, свежий щавель, базилик, укроп, листья свеклы и микрозелень;



свекла. Этот овощ снижает воспаление, улучшает выведение желчи, а листья свеклы содержат самое большое количество калия из всех продуктов;

чеснок;



все виды жирной рыбы. Это не только лосось и палтус, но и сельдь, и скумбрия;



лимон. Цитрус снижает воспаление, удаляет жир с печени.



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