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Здоровье Профессор перечислила 7 продуктов, полезных для печени

Профессор перечислила 7 продуктов, полезных для печени

Они реально работают на пользу нашему органу-фильтру

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Свекла есть в списке лучших продуктов для печени. Этот овощ снижает воспаление и улучшает выведение желчи

Вопрос, как поддержать нормальную работу печени, тем более если приходится пить статины при высоком холестерине, часто волнует пациентов с хроническими болезнями. Многие слышали о бесполезности различных биодобавок, якобы чистящих печень.

Но полезные свойства продуктов, причем доказанные, никто не отменял. Так почему бы не воспользоваться советами медиков и не добавить в рацион то, что реально работает на пользу нашему важнейшему органу-фильтру?

Как известно, в организме печень обезвреживает чужеродные и токсичные соединения, а еще производит холестерин и выводит его излишки. О других функциях органа и о том, какие полезные продукты для очищения и поддержания нормальной работы печени стоит есть, рассказала врач Ольга Бокерия.

Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Личный сайт

— Печень расщепляет питательные вещества, обеспечивает процессы обмена белков и аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ (гормонов, биогенных аминов и витаминов), микроэлементов, — говорит врач-кардиолог. — Печень запасает углеводы, белки, жиры, гормоны, витамины, минеральные вещества, железо, витамины A, D, K, B 12 и фолиевую кислоту. Биохимически обрабатывает стероидные гормоны, билирубин, лекарственные вещества, алкоголь…

Семь продуктов, которые надо активно есть, чтобы поддержать печень:

  • все виды крестоцветных овощей. Это капуста разных видов (от брокколи до брюссельской), салаты, руккола, шпинат, хрен, редька, репа, редис; ⠀

  • яйца. В них содержится много белка и холина, который регулирует холестерин;

  • побеги (любые). Это ростки, которые срезают на 7–10-й день после посева. И это не только проращенные пшеница, овес, греча, горох, но и перья молодого зеленого лука, свежий щавель, базилик, укроп, листья свеклы и микрозелень;

  • свекла. Этот овощ снижает воспаление, улучшает выведение желчи, а листья свеклы содержат самое большое количество калия из всех продуктов;

  • чеснок;

  • все виды жирной рыбы. Это не только лосось и палтус, но и сельдь, и скумбрия;

  • лимон. Цитрус снижает воспаление, удаляет жир с печени.

Губят печень не только алкоголь и вредная еда

Многие хорошо знают, что печень страдает от жирной пищи, спиртного и частого приема лекарств. Однако почему-то люди часто забывают про сигареты. Ранее мы рассказывали, что никотин губит не только ваши легкие, но и печень, ведь он всасывается в кровь, а она неизбежно будет прогоняться через главный фильтр организма.

— Речь идет не только о сигаретах, но и обо всей никотиносодержащей продукции: вейпах, электронных сигаретах, стиках, которые очень популярны последние несколько лет. Несмотря на то что у них ниже температура горения и нет дыма, они всё равно оказывают токсичное воздействие на печень. Тем более нам пока неизвестно, как через 10 или 15 лет отразится на здоровье курение «электронок», — говорит врач Максим Рыков — доктор медицинских наук, доцент, главный врач медицинской клиники «НАКФФ».

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