«Мужчины лечат не бабскую депрессию, а брутальный алкоголизм». Психиатры объяснили рост спроса на антидепрессанты

Чаще других депрессию диагностируют у молодых людей с 17 до 25 лет и пенсионеров Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU, Дарья Селенская / Городские порталы











В России наблюдается значительный рост продаж антидепрессантов. По данным аналитической компании DSM Group, за первые 11 недель 2024 года россияне приобрели 3,6 миллиона упаковок антидепрессантов, что почти на миллион больше, чем за тот же период 2023 года (2,7 миллиона упаковок). Такая динамика закономерно вызывает вопросы: является ли резкий рост продаж следствием ухудшения психического здоровья населения или же причина кроется в изменении подходов к диагностике и лечению депрессивных расстройств?



Чтобы разобраться в причинах, стоящих за увеличением потребления антидепрессантов, наши коллеги из MSK1.RU обратились к ведущим российским специалистам в области психиатрии и психотерапии.



Факторы роста потребления антидепрессантов

Одним из ключевых факторов, повлиявших на увеличение продаж антидепрессантов, стали психологические последствия пандемии коронавируса, считает действительный член Российской Академии медико-технических наук, психиатр и психотерапевт Александр Теслер.



— Дело в том, что после ковида были проблемы с поставкой антидепрессантов в страну, и очень много реактивных состояний субдепрессивных возникло именно в эпоху ковида. Рост продаж лекарств связан не с тем, что ухудшилось здоровье населения. Просто люди еще не вышли из депрессивных хвостов ковидных времен. Неврозы, депрессии, субдепрессивные состояния появились у людей, которые были ограничены в передвижении, возможности работать и зарабатывать. Ограничения на климате в семье не всегда хорошо сказывались. Так что именно из-за этого увеличилась продажа антидепрессантов, — считает врач.

Наряду с последствиями пандемии, серьезное влияние на рост потребления антидепрессантов оказывает общая социально-экономическая ситуация в стране и мире, отмечает доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Общее количество расстройств значительно выросло в народе. Публика нервничает, публика волнуется, публика тревожится. Владимир Файнзильберг, психотерапевт

Всё это было запущено началом эпидемии и сопровождается различными политико-экономическими факторами. Сегодня мы наблюдаем даже рост суицидального поведения. Экономическая ситуация, которая сегодня существует в мире, предполагает, что образование не дает гарантии заработка и хорошей жизни. На молодежь это действует очень отрицательно. У людей старшего возраста объясняется всё это тем, что они беспокоятся за свою старость. Пенсионное обеспечение недостаточное, а цены растут. Причем это происходит во всём мире, — рассказывает эксперт.



Врач добавляет, что на статистку влияет и то, что зачастую подобные препараты довольно часто бесконтрольно продаются.



— В целом уровень серотонина, отвечающего за наше настроение, падает, и люди пытаются как-то это всё компенсировать с помощью врачей. В свою очередь врачи назначают всё больше и больше антидепрессантов, и довольно часто бесконтрольно продается. Таким образом, потребление антидепрессантов значительно растет и находится в прямой зависимости от экономической, политической ситуации в мире, — добавляет врач.

Помимо объективных причин, для роста депрессивных настроений в обществе свою роль играет улучшение ситуации с диагностикой и лечением депрессивных расстройств, поясняет руководитель проекта Mednauka.net, врач психиатр-нарколог Михаил Тетюшкин.



— Постепенно растет уровень просвещенности населения в отношении того, что депрессия это не каприз и не нежелание взять себя в руки, а заболевание, которое в общем-то вполне поддается лечению, — отмечает специалист



Группы риска и наиболее распространенные расстройства

Риску развития депрессивных расстройств в наибольшей степени подвержены две возрастные группы: молодежь и пожилые люди, поясняет Владимир Файнзильберг.



— Согласно статистике у нас есть два пика: молодые люди, начиная примерно с 17 до 25 лет, и люди пенсионного возраста. Эти два пика характерны для таких тревожных лет, когда в стране или мире происходят брожения, связанные с политикой, экономикой. Это всегда приводит к ухудшению психологического и психического состояния, — рассказывает врач.



Михаил Тетюшкин обращает внимание, что чаще депрессивные расстройства выявляют у женщин, однако дело не в том, что они более регулярно страдают от душевных заболеваний. Просто женщины чаще обращаются за помощью к специалистам.



— Мужчины, соответственно, идут лечиться народным способом в магазин, и потом уже лечат не какую-то там такую бабскую депрессию, а нормальный мужской брутальный алкоголизм. Поэтому считается, что чаще от депрессии страдают женщины, но у мужчин тоже более чем достаточно заболеваний депрессивного спектра, — рассказывает специалист.

Лечение «народным» способом приводит к алкоголизму Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Спектр наиболее распространенных психических расстройств, с которыми сталкиваются россияне в последние годы, достаточно широк. По мнению экспертов, чаще всего встречаются депрессивные реакции и расстройства адаптации, обусловленные жизненными трудностями и стрессовыми событиями.

После пандемии увеличилась распространенность астено-невротических, астено-депрессивных расстройств, для которых характерны повышенная утомляемость, раздражительность, снижение настроения и активности.

Михаил Тетюшкин также обращает внимание на высокую частоту тревожных расстройств, таких как генерализованное тревожное расстройство и панические расстройства. Для них типичны постоянное беспокойство, навязчивые страхи и вегетативные симптомы. Еще одним последствием нестабильной политической ситуации является рост числа людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).



Проблемы с обеспечением антидепрессантами

На фоне роста потребности в антидепрессантах всё более острой становится проблема доступности данных препаратов на российском рынке. Западные фармацевтические компании были крупнейшими поставщиками лекарственных средств, и их уход существенно повлиял на ассортимент антидепрессантов, рассказал Владимир Файнзильберг.

Если говорить как пациент и как врач, то очень многого нет и, судя по всему, не будет больше. Владимир Файнзильберг, психотерапевт

Врач добавляет, что дефицит привычных препаратов ставит в сложное положение как врачей, так и пациентов.

