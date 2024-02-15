Заболел в 1,4 года и пережил четыре рецидива. История подростка, который всю жизнь борется с лейкозом

— Он легко находит общий язык со сверстниками. О диагнозе он знает, но не воспринимает это как болезнь. Гоша же всё время с ним живет, у него по-другому не было, — отмечает Елена.



До аварии Гоша был круглым отличником. В свободное время мальчик рисовал, играл в шахматы, катался на велосипеде, ходил в походы, играл в компьютер, стрелял в тире — в общем, хватался за всё, что ему предлагали. Но после реанимации всё немножко изменилось. Пока Георгий не может концентрироваться на уроках, быстро утомляется и отвлекается на малейший шорох.

— Раньше достаточно было открыть параграф, прочитать его, и он тут же садился, всё делал, всё было понятно. Сейчас на это требуется очень много времени, большие проблемы с памятью появились, — рассказывает мама.

Ни лекарств, ни специалистов

Самая главная проблема, с которой сталкивается семья Гоши, — невозможность получить нужные лекарства. По словам Елены, если раньше доктор выписывал пациенту препарат, то можно было добиться его получения. Теперь же это почти нереально.