Как без врачей понять, что у вас повышен холестерин: объясняем на картинках

Еще 20% холестерина поступает в наш организм с едой. Его главные источники — продукты животного происхождения. Список продуктов с самым высоким содержанием холестерина выглядит так:



субпродукты;

яичный желток и сырые яйца;

жирные сорта рыб, икра, печень рыбы;

молочные продукты;

колбасные изделия;

жирное мясо.

Но одни только продукты не виноваты в повышении уровня холестерина. Вопрос, скорее, в том, как мы вообще едим.



— Ранние подъемы без полноценного завтрака, высокий темп дневных нагрузок, отсутствие полноценного питания утром и в дневные рабочие часы (режим перекусов либо отсутствие приема пищи вообще), позднее возвращение домой и поздний, обычно очень обильный ужин (попытка компенсировать то, что не съел в течение дня) и, как следствие этого — поздний и неполноценный сон, — перечисляет кардиолог Наталья Гуляева. — Из-за этого формируются нарушения пищеварения и усвоения питательных веществ, что приводит к замедленной эвакуации холестерина из организма и его отложению в сосудах. Обмен веществ происходит в то время, когда человек должен отдыхать. Ночью.

