Как без врачей понять, что у вас повышен холестерин: объясняем на картинках

Повышенный уровень холестерина совершенно не зря вызывает обеспокоенность у врачей и (особенно) пациентов. Из-за него в сосудах появляются атеросклеротические бляшки, они сужают просвет, что ухудшает кровоток, а в запущенных случаях могут совсем перекрыть ток крови, привести к инфарктам и инсультам. Причем долгое время мы можем и не обращать внимания на важные симптомы, а о состоянии сосудов узнаем только во время обследования. Но есть несколько особенностей, которые и без всяких анализов скажут, что вам пора бы задуматься о здоровье.
Откуда берется холестерин
Большую часть холестерина (около 80%) наш организм вырабатывает самостоятельно — в клетках печени. Сырьем для него становятся жиры, глюкоза и аминокислоты, а регуляция скорости образования происходит по принципу обратной связи: чем меньше холестерина в крови, тем больше его образуется и наоборот. Кроме того, выработку холестерина стимулируют гормоны коры надпочечников и глюкагон, а тормозят — гормоны щитовидной железы.
Еще 20% холестерина поступает в наш организм с едой. Его главные источники — продукты животного происхождения. Список продуктов с самым высоким содержанием холестерина выглядит так:
- субпродукты;
- яичный желток и сырые яйца;
- жирные сорта рыб, икра, печень рыбы;
- молочные продукты;
- колбасные изделия;
- жирное мясо.
Но одни только продукты не виноваты в повышении уровня холестерина. Вопрос, скорее, в том, как мы вообще едим.
— Ранние подъемы без полноценного завтрака, высокий темп дневных нагрузок, отсутствие полноценного питания утром и в дневные рабочие часы (режим перекусов либо отсутствие приема пищи вообще), позднее возвращение домой и поздний, обычно очень обильный ужин (попытка компенсировать то, что не съел в течение дня) и, как следствие этого — поздний и неполноценный сон, — перечисляет кардиолог Наталья Гуляева. — Из-за этого формируются нарушения пищеварения и усвоения питательных веществ, что приводит к замедленной эвакуации холестерина из организма и его отложению в сосудах. Обмен веществ происходит в то время, когда человек должен отдыхать. Ночью.
Наталья Гуляева — кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Есть и другие, на первый взгляд, безобидные привычки, которые приводят к повышению уровня холестерина.
Как без врачей понять, что у вас повышен холестерин
Наиболее точно определить уровень холестерина в крови помогут только анализы. Но есть несколько симптомов, которые по идее должны нас подтолкнуть на поход к врачу. Например, несвойственные нам обычно подкожные отложения, бляшки на веках, бело-серые круги на роговице глаз.
— О наличии проблем в организме могут свидетельствовать специфичные новообразования: подкожные отложения холестерина — ксантелазмы выглядят как бляшки и появляются преимущественно в области век и вокруг глазного яблока, а также ксантомы, которые образуются в области сухожилий по всему телу и похожи на кожные наросты, — говорит врач-терапевт Татьяна Тарадеева.
Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», в 2004 году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2020 году — Самарский государственный медицинский Университет, специализация «терапия». Стаж работы 20 лет.
Если заподозрили у себя что-то неладное, не лишним будет сделать липидограмму. Она позволит наиболее четко оценить качество холестеринового обмена.
— Скрининг включает в себя анализ крови на общий холестерин, а также триглицериды, липопротеины высокой, низкой и очень низкой плотности, — говорит терапевт-кардиолог-гериатр Светлана Мартынова. — Основная опасность липопротеинов низкой плотности заключается в том, что они задерживаются на сосудистых стенках, что со временем приводит к атеросклерозу.
Липопротеины низкой плотности — это тот самый «плохой» холестерин, о котором все говорят. Но другие показатели не менее важны.
Врачи говорят, чтобы быть здоровым и не повышать уровень холестерина в крови, необходимо регулярно и полноценно питаться (не реже 3–4 раз в день небольшими порциями), спать не менее 8 часов в сутки, заниматься спортом или хотя бы почаще ходить в комфортном темпе (не менее 40 минут в день), легкие пробежки, лыжи и плавание тоже подойдут, отказаться от курения, есть больше свежих овощей и фруктов, злаков и морской рыбы, а вот животные жиры (яйца, сосиски, колбасы, сардельки, паштеты, торты, печенье, пирожные) ограничить.
Как поддержать нормальный уровень холестерина
Раз уж есть привычки, которые приводят к повышению уровня холестерина, то должны быть и те, которые помогут держать его в норме. Врачи обращают внимание на то, что для этого нужно не так уж и много. Главное — регулярно и правильно питаться, высыпаться (уделяйте сну не меньше восьми часов в сутки), ходить минимум 40 минут в день (еще лучше заняться спортом), чаще налегать на злаки, морскую рыбу, свежие овощи и фрукты, а также отказаться от курения, если у вас есть такая зависимость.