«Все наши запасы закончились!» В России пропало важное лекарство от астмы, у которого нет аналогов

— Исчез препарат для астматиков «Релвар Эллипта», у него нет отечественных аналогов, — сообщила E1.RU екатеринбурженка Татьяна. — И что нам теперь делать?! Это лекарство жизненно необходимо! Все наши запасы закончились! Как решается вопрос с поставкой в Россию? У врачей нет ответа.

Другая читательница Алена пожаловалась, что не может найти в аптеках препарат «Аноро Эллипта». Наши коллеги из E1.RU разбираются в проблеме.

Лекарства «Релвар Эллипта» и «Аноро Эллипта» изготавливают в Великобритании, производитель «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». В России компания работает с 1989 года. Именно тогда была осуществлена первая поставка продуктов GSK в нашу страну. Сегодня в России компания представлена бизнес-подразделением АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» — это производство рецептурных препаратов, включая вакцины, и отдел клинических исследований. В их портфель рецептурных лекарств входят препараты для лечения заболеваний органов дыхания, ВИЧ-инфекции и иммуновоспалительных заболеваний.