«Все наши запасы закончились!» В России пропало важное лекарство от астмы, у которого нет аналогов

В России пропал важный препарат для лечения бронхиальной астмы и других легочных болезней — «Релвар Эллипта». Это ингалятор, с которым пациент, как правило, не расстается ни на день, потому что нехватка воздуха — самое страшное чувство. Также читатели E1.RU жалуются на то, что практически невозможно найти в аптеках и препарат «Аноро Эллипта» (производитель тот же).
— Исчез препарат для астматиков «Релвар Эллипта», у него нет отечественных аналогов, — сообщила E1.RU екатеринбурженка Татьяна. — И что нам теперь делать?! Это лекарство жизненно необходимо! Все наши запасы закончились! Как решается вопрос с поставкой в Россию? У врачей нет ответа.
Другая читательница Алена пожаловалась, что не может найти в аптеках препарат «Аноро Эллипта». Наши коллеги из E1.RU разбираются в проблеме.
Лекарства «Релвар Эллипта» и «Аноро Эллипта» изготавливают в Великобритании, производитель «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». В России компания работает с 1989 года. Именно тогда была осуществлена первая поставка продуктов GSK в нашу страну. Сегодня в России компания представлена бизнес-подразделением АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» — это производство рецептурных препаратов, включая вакцины, и отдел клинических исследований. В их портфель рецептурных лекарств входят препараты для лечения заболеваний органов дыхания, ВИЧ-инфекции и иммуновоспалительных заболеваний.
Как применяют эти препараты
В инструкции к «Релвар Эллипта» написано, что его применяют пациенты с бронхиальной астмой в качестве поддерживающей терапии, с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), включая хронический бронхит и/или эмфизему легких. Препарат помогает сократить число обострений заболевания.
«Аноро Эллипта» пациенты принимают в качестве поддерживающей бронхорасширяющей терапии, направленной на облегчение симптомов ХОБЛ.
Пульмонолог Ольга Воронцова подтвердила, что заметила исчезновение этих лекарств.
— Они пропали относительно недавно — в декабре, но для определенной категории пациентов с астмой это ощутимая проблема, — сказала врач. — Полного дженерика в России действительно нет. Препарат «Релвар Эллипта» — это устройство с порошком для ингаляций, в составе которого два вещества: вилантерол способствует расширению бронхов, а флутиказон — противовоспалительное. Уже несколько лет назад они полюбились многим пульмонологам и аллергологам-иммунологам — всем, кто занимается лечением хронических болезней бронхов.
Дженерик — препарат, основанный на том же действующем веществе, что и оригинальное лекарство.
Врач рассказала, что «Аноро Эллипта» представляет собой комбинацию двух бронхорасширяющих веществ — вилантерол и умеклидиний. Это лекарство обычно длительно принимают пациенты с ХОБЛ.
— Полных аналогов этих препаратов у нас нет, — подчеркнула пульмонолог. — Есть препараты с иной химической формулой веществ, с другими ожидаемыми свойствами и эффектами.
Почему лекарства пропали
Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, что поставки не прекратили, но существенно сократили. Точные причины знает только производитель.
— Поставки по обоим препаратам в 2023 году действительно ощутимо сократились относительно 2022 года. В частности, «Релвар Эллипта» отгружался в количестве 206 тысяч упаковок (на 19,6% меньше, чем в 2022 году), «Аноро Эллипта» — в количестве 53,8 тысячи упаковок (на 28% меньше, чем в 2022 году), — сообщил E1.RU эксперт. — Судя по всему, перебои связаны именно с этим фактом, но что вызвало перебои, точно сказать не возьмусь, возможно, это ошибки в планировании, проблемы с логистикой или чисто технические трудности на производстве. Препарат достаточно технологичный с точки зрения лекарственной формы.
Николай Беспалов считает, что на дефиците может сказываться и фактор роста себестоимости — препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цену на него регулирует государство, а себестоимость производства могла вырасти, что сделало поставки либо нерентабельными, либо не такими интересными для бизнеса, как это было раньше.
— «Аноро Эллипта» последний раз ввозили в октябре
Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова подтвердила, что лекарства сейчас не поставляют.
— Сегодня препараты «Релвар Эллипта» и «Аноро Эллипта» производства международной фармацевтической компании GSK отсутствуют у поставщиков, — сказала Виктория Преснякова. — В некоторых аптеках еще есть остатки. В последнее время действительно возникают проблемы с наличием некоторых торговых наименований, особенно импортных. Причины разные: кто-то уходит с рынка, кто-то перерегистрирует цены или регистрационные документы из-за внесения различных изменений, а некоторые испытывают трудности с логистикой.
Наша собеседница подчеркнула, что случаи отказа иностранных компаний поставлять лекарства в Россию единичны. При этом отказы не связаны с политикой, а обусловлены невозможностью производства нужных объемов.
— Реальность такова, что компании-производители в первую очередь нацелены на обеспечение потребностей внутреннего рынка страны, — объяснила директор Ассоциации независимых аптек. — Любой уход препарата с рынка является неприятной ситуацией для пациентов, так как смена одного лекарства на другое может вызвать нежелательные реакции, не у всех пациентов возможна такая замена вообще. Однако профильные министерства и ведомства следят за ситуацией, отечественные производители работают над импортозамещением, поэтому наши пациенты не останутся без необходимых лекарств.
Эксперт рассказала, что сегодня на фармацевтическом рынке комбинированные препараты для бронхиальной астмы представлены широко. Если какого-то лекарства в данный момент времени нет в аптеке, то врач всегда сможет подобрать эффективную замену.
Почему эти лекарства сложно заменить: мнение врача
Пульмонолог объяснила, что астма и ХОБЛ имеют разные степени тяжести, поэтому, несмотря на то, что в аптеках много разных ингаляционных средств, из-за индивидуальных особенностей пациента и течения болезни бывает трудно подобрать оптимально действующий препарат.
— Особенно это касается тяжелой астмы или хронической обструктивной болезни легких, — рассказала Ольга Воронцова. — Врачи подбирают, наблюдают, рецепторы человека не всегда распознают лекарственные вещества так, как нам хотелось бы. Как раз при тяжелых или трудно контролируемых формах препарат «Релвар Эллипта» очень выручает. За последний месяц у меня было несколько пациентов, которым с трудом подобрали лечение, и по причине отсутствия препарата пришлось полностью менять схему.
По словам медика, на практике бывает сложно подобрать нужное лекарство. Чем больше у врача и пациента вариантов, тем надежнее контроль над болезнью. Ольга Воронцова предупредила, что заменить ингаляционные препараты может только врач, поскольку он четко понимает потребности пациента. То есть заменить препараты реально, но придется долго подбирать аналоги, исходя из воздействия на организм. Преимущество тех препаратов, которые сейчас не найти в аптеках — в отлично работающей комбинации компонентов.
Когда препарат появится в аптеках
Главный вопрос, волнующий астматиков — когда ингаляторы вернутся в аптеки. Производитель оперативно отреагировал на запрос E1.RU.
— Компания подтверждает, что поставки препаратов «Релвар Эллипта» и «Аноро Эллипта» в Россию продолжаются, — ответили в компании. — Поставки препаратов осуществляются партиями. На текущий момент препарат «Аноро Эллипта» доступен в России, компания располагает запасами данного препарата в России. В то же время компания прилагает все усилия для обеспечения доступности препарата «Релвар Эллипта». Ориентировочный срок доступности препарата — март 2024 года.
В то же время региональные министерства здравоохранения могут закупить лекарства для льготных категорий граждан. Так, например, сделали в Свердловской области.
— Министерством здравоохранения Свердловской области закуплен лекарственный препарат «Релвар Эллипта» для обеспечения льготных категорий граждан, — сообщили E1.RU в ведомстве. — Он имеется в наличии на складе оператора государственного автономного учреждения в Свердловской области «Фармация» и в аптеках, осуществляющих отпуск льготных лекарственных препаратов. В розничную продажу препарат поступит ориентировочно в феврале. Тем, кому лекарство необходимо в текущий момент, рекомендовано обратиться к профильному врачу для подбора альтернативной схемы терапии.
Источники в системе здравоохранения, близкие к представителям производителя «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», назвали причины отсутствия препаратов.
— Поставка есть, сейчас препараты находятся на проверке качества, по плану в феврале препараты должны поступить в аптечные сети, — сообщил собеседник E1.RU. — Официальный ответ компания даст только в марте.
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