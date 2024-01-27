Три причины выключить сериал: почему нельзя смотреть видео и читать новости во время еды — объясняют врачи

Когда речь идет о правильном питании, нередко можно встретить не только советы о том, что есть можно, а чего нельзя, но и о том, как это есть правильно. Среди таких советов — никогда не есть перед телевизором или с книжкой. Хорошо, допустим, книжку можно испачкать, но что не так с ужином под любимый сериал или видео на YouTube? Мы попросили объяснить врачей, почему от этой привычки тоже стоит избавиться.
Лишние калории
Интересное видео или книжка (а зачем бы вам читать или смотреть в свободное время что-то неинтересное?) поглощает всё ваше внимание, пока вы незаметно для себя поглощаете пищу. Пока вы внимательно смотрите на экран, можете просто не заметить, что вы наелись. А если так делать постоянно, то и переедать вы будете с завидной регулярностью.
— Эта привычка может привести к ожирению, — говорит врач-эндокринолог Новой больницы Елена Янышевская. — Дело в том, что если мы отвлечены, то хуже реагируем на сигналы мозга о том, что наелись, и, как следствие, переедаем. Для того чтобы прием пищи был полезным, его нужно проводить отдельно от других дел. К этому относится не только просмотр телевизора, но и чтение новостей в интернете, рабочих чатов, листание соцсетей и так далее.
Главный врач медцентра «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова согласна с коллегой — она говорит, что за какой-то деятельностью мы попросту не чувствуем меры в еде.
— А значит перекармливаем себя и получаем больше калорий, чем требуется, — говорит Надежда Подкорытова. — К тому же ближе к вечеру ЖКТ начинает работать медленнее, а значит, ему придется переваривать съеденное и организм во время сна не восстановится полноценно.
Расстройство пищеварения
Переедание грозит не только лишним весом, который может еще и не наберется — всегда же можно пообещать себе, что завтра вы все лишние калории отработаете в зале (ну или хотя бы начнете делать зарядку с понедельника). Последствия могут быть и в менее отдаленной перспективе.
— Процесс переваривания пищи будет идти уже не так активно, как мог бы, если бы вы ни на что не отвлекались, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — И это скажется на работе желудочно-кишечного тракта. Даже у здоровых людей это может приводить к расстройству пищеварения и дискомфорту, а при хронических заболеваниях ЖКТ может спровоцировать обострение, ухудшение состояния.
Вредная еда
Пока мы занимаем себя просмотром видео во время еды, вырабатывается и обратная привычка — каждый раз при просмотре фильма или сериала что-нибудь жевать. Елена Янышевская говорит, что во время просмотра программ люди часто потребляют большое количество пустых калорий — чипсы, газировки, фаст фуд. Вряд ли кому-то нужно повторять, что всё это не полезно и способствует набору лишнего веса.
— Желание чем-то перекусить за просмотром телевизора и другой деятельностью можно отнести к пищевым привычкам, с которыми нужно бороться через самоконтроль, — говорит Надежда Подкорытова. В первую очередь нужно ответить себе на вопрос: это истинный голод? Если голод естественный, то лучше просто умеренно поесть.
Если уж избавиться от привычки есть перед экраном на чистой силе воли не получается, врачи советуют попробовать заменить снеки и фастфуд на что-нибудь полезное. Например, можно ставить рядом с собой миску с нарезкой овощей. На замену сладким напиткам подойдет обычная или газированная вода без добавок.
Привычка смотреть видео во время еды не единственная, которая незаметно для вас способствует набору лишнего веса. Недавно мы рассказывали о других, казалось бы, безобидных привычках, которые вас (и нас) полнят.