Три причины выключить сериал: почему нельзя смотреть видео и читать новости во время еды — объясняют врачи

Лишние калории

Интересное видео или книжка (а зачем бы вам читать или смотреть в свободное время что-то неинтересное?) поглощает всё ваше внимание, пока вы незаметно для себя поглощаете пищу. Пока вы внимательно смотрите на экран, можете просто не заметить, что вы наелись. А если так делать постоянно, то и переедать вы будете с завидной регулярностью.



— Эта привычка может привести к ожирению, — говорит врач-эндокринолог Новой больницы Елена Янышевская. — Дело в том, что если мы отвлечены, то хуже реагируем на сигналы мозга о том, что наелись, и, как следствие, переедаем. Для того чтобы прием пищи был полезным, его нужно проводить отдельно от других дел. К этому относится не только просмотр телевизора, но и чтение новостей в интернете, рабочих чатов, листание соцсетей и так далее.

