Елена Малышева под именем Хюлья Акалын рекламирует в Турции «волшебный» препарат. Она рассказала, что об этом думает сама

Подозрительный сайт

При этом турецкий сайт имеет все признаки фишингового — длинный текст с «откровениями», «сенсациями», «прозрениями» и обещанием чуда, а также кучей отзывов, почему-то датированных одним числом. С момента обнаружения этой странной турецкой статьи прошло уже больше недели, и за это время дата в комментариях всё время обновлялась. При этом комментарии были неизменными.



Мы попросили айти-специалистов указать и другие признаки фишинговости. Они обратили внимание, что после прокрутки колеса на скидку для заказа появляется форма отправки данных для связи с менеджером и счетчик времени скидки. Отчет времени фейковый, потому что после обновления страницы он идет заново. А домен купили ровно на год — с 15.08.2023 13:38:10 до 15.08.2024 13:38:10.

Также мы спросили у специалиста по технической и информационной безопасности Сергея Трухачева, как отличить обычный сайт от фишингового. Он дал полезные рекомендации.