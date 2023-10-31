Елена Малышева под именем Хюлья Акалын рекламирует в Турции «волшебный» препарат. Она рассказала, что об этом думает сама

Известный врач и ведущая телепрограммы о здоровье Елена Малышева оказалась втянута в мошенническую схему. Русскоязычные жители Турции с удивлением обнаружили в интернете публикацию на турецком языке с фотографиями теледоктора. Сайт, где красовались фото Малышевой, имеет все признаки мошеннического. Но чтобы убедиться в этом, наши кемеровские коллеги из NGS42.RU поговорили со специалистом по технической и информационной безопасности, а также прямо спросили у самой телеведущей, которая, напомним, родом из Кемерова, участвовала ли она в рекламной кампании в Турции.
Фейковое чудо
Буквально неделю назад русскоязычные жители Турции с удивлением обнаружили рекламу, где красовалась фотография Елены Малышевой.
В длинном тексте шла речь о ревматизме — частом заболевании в этой стране, а затем следовала реклама препарата, который якобы помогает избавиться от этого недуга.
В блоке справки с фото указывается имя — Хюлья Акалын. Затем объяснение: «Профессор, доктор, имеющий 40-летний опыт работы в своей области. Помимо работы врачом, Хюлья Акалын является преподавателем на медицинском факультете». При этом авторы этого текста не потрудились уточнить, в какой же это области является экспертом некая Хюлья Акалын и в каком вузе Турции преподает.
В «шапку» сайта также вынесено фото Елены Малышевой, которой «присвоили» турецкое имя. А за ним следует громкий, кричащий и выделенный красным текст: «Запрещенное изобретение: 4 натуральных ингредиента, которые мгновенно снимают боль в суставах, обновляют хрящи и делают суставы здоровыми!»
Далее мы видим еще одно фото Елены Малышевой, снятое в студии, во время интервью. Телеведущая сидит напротив другой женщины, в которой можно узнать блогера-миллионника Надежду Стрелец. Она также получила турецкое имя — Жале Мерт.
В тексте под фото сразу же на посетителя сайта вываливается «шок-контент», что во время съемок известный врач рассказала о замалчивании важной информации. «Вы наполняете программу информацией о COVID-19, но игнорируете проблему, которая разрушает жизни миллионов людей в Турции! Почему никто не говорит о болезнях суставов? Почему вы все молчите о решении, которое могло бы избавить пациентов от этой беды?»
После чего идет подробное описание клинической картины заболевания суставов, справка о том, кто такая профессор Хюлья Акалын с фото Елены Малышевой, и комментарий еще одного эксперта.
Мы также нашли видео, где Елена Малышева рассказывает блогеру Надежде Стрелец про вирусы, сахар, лишний вес, антибиотики и алкоголь. Про турецкий препарат в этом интервью ни слова.
Подозрительный сайт
При этом турецкий сайт имеет все признаки фишингового — длинный текст с «откровениями», «сенсациями», «прозрениями» и обещанием чуда, а также кучей отзывов, почему-то датированных одним числом. С момента обнаружения этой странной турецкой статьи прошло уже больше недели, и за это время дата в комментариях всё время обновлялась. При этом комментарии были неизменными.
Мы попросили айти-специалистов указать и другие признаки фишинговости. Они обратили внимание, что после прокрутки колеса на скидку для заказа появляется форма отправки данных для связи с менеджером и счетчик времени скидки. Отчет времени фейковый, потому что после обновления страницы он идет заново. А домен купили ровно на год — с 15.08.2023 13:38:10 до 15.08.2024 13:38:10.
Также мы спросили у специалиста по технической и информационной безопасности Сергея Трухачева, как отличить обычный сайт от фишингового. Он дал полезные рекомендации.
— Возраст домена — это первый показатель, мошеннический сайт или нет, особенно если он какой-то новостной и там что рекламируют. Второе — это индекс качества сайта. Ориентируясь на это, уже можем судить, насколько живой сайт и насколько сам поисковик ему доверяет, — объясняет Сергей Трухачев. — И третий, очень важный момент — мы смотрим юридическое лицо. В любом СМИ, на любом крупном сайте всегда в разделе контакта есть реквизиты. Четвертая — обязательно на сайте должен стоять протокол SSL, то есть безопасное подключение, это если человек проводит какие-то платежи.
Удивление Елены Васильевны
Корреспондент NGS42.RU лично пообщалась с известной телеведущей, чтобы узнать, участвовала ли она в рекламе каких-либо препаратов в Турции. Елена Малышева заявила, что к этой публикации она не имеет совершенно никакого отношения.
— Я не занимаюсь никакой продажей препаратов в интернете. Приклеивание лиц разных известных людей к рекламе — это известный способ мошенничества в интернете. К сожалению, законодательная база, предусматривающая наказание за это, практически отсутствует, — посетовала доктор. — Надеюсь, в ближайшее время будут приняты законы, по которым мошенники и воры в интернете будут отвечать так же сурово, как отвечают в реальной, офлайн-жизни.
Елена Малышева родилась в Кемерове 13 марта 1961 года. Она училась в школе
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