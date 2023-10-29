Импортные лекарства не поставляет Европа, а со своими большая проблема. Врач рассказал, ждет ли россиян нехватка антибиотиков

Грамицидин С был открыт в 1942 году микробиологами Георгием Гаузе и Марией Бражниковой. Его получают синтетическим путем. Микроорганизмы практически не развивают устойчивость к этому антибиотику. Его применяют как местное антибактериальное средство.



Садыкова отметила, что в НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе активно ведутся разработки и исследования новых противогрибковых и антибактериальных антибиотиков: астолидов, гауземицина, амикумацина. Сотрудники института также разработали комплекс новых антимикробных пептидных антибиотиков — эмерициллипсинов.

