Импортные лекарства не поставляет Европа, а со своими большая проблема. Врач рассказал, ждет ли россиян нехватка антибиотиков

Производство антибиотиков в России находится в упадке, а из действенных отечественных препаратов остался только один — грамицидин С. Об этом на конгрессе Росбиотеха рассказала профессор, начальник отдела микробиологии НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе, доктор биологических наук Вера Садыкова.
По словам ученой, к грамицидину С практически отсутствует резистентность, он производится на территории России и продается в аптеках. При этом сейчас в мире набирает темпы устойчивость бактерий к антибиотикам, поэтому ученые сосредоточены на разработке новых антигенов.
— К сожалению, после развала нашей биотической промышленности, после переориентации фарминдустрии отечественное увековеченное производство антибиотиков сейчас находится в угнетающем состоянии. Но тем не менее есть один антибиотик грамицидин С, — сказала Садыкова на конгрессе «Биотехнология и устойчивое развитие», который провел РОСБИОТЕХ.
Грамицидин С был открыт в 1942 году микробиологами Георгием Гаузе и Марией Бражниковой. Его получают синтетическим путем. Микроорганизмы практически не развивают устойчивость к этому антибиотику. Его применяют как местное антибактериальное средство.
Садыкова отметила, что в НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе активно ведутся разработки и исследования новых противогрибковых и антибактериальных антибиотиков: астолидов, гауземицина, амикумацина. Сотрудники института также разработали комплекс новых антимикробных пептидных антибиотиков — эмерициллипсинов.
НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе был создан в 1953 году на базе Лаборатории антибиотиков АМН СССР. Институт назван в честь профессора Георгия Гаузе, который вместе с Марией Бражниковой открыл первый в СССР оригинальный антибиотик грамицидин С. В институте также были получены антибиотики колимицин, мономицин, ристомицин, оливомицин, брунеомицин и многие другие.
Журналисты МSK1.RU поговорили с врачом-терапевтом, кандидатом медицинских наук и старшим преподавателем кафедры фармакологии ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андреем Кондрахиным о том, как обстоит ситуация с лекарствами, в том числе с антибиотиками, в стране.
Кондрахин рассказал, что большинство антибиотиков в России — либо отечественные, либо привозятся из стран, с которыми у нас налажены хорошие дипломатические отношения.
— Это могут быть белорусские, китайские или индийские препараты. С поставками из этих стран у нас нет проблем, — рассказал врач в беседе с корреспондентом MSK1.RU.
По словам эксперта, несмотря на сезонную вспышку заболеваемости, с нехваткой антибиотиков пока никто не столкнулся.
— С точки зрения медикаментов — антибактериальных препаратов первой, второй, третьей линии (линейка от более щадящих к более сильнодействующим. — Прим. ред.) у нас хватает, с этим проблем нет. Во всяком случае, в стационарах Москвы и области всё с этим в порядке. Может быть, где-то в регионах есть отдельные проблемы с поставками, но я не сталкивался, — добавил Кондрахин.
Врач напомнил, что еще весной прошлого года министр здравоохранения России предупреждал о необходимости создать запас медикаментов. Поэтому сейчас недостатка на рынке нет.
— Экзотики, возможно, мало — это антибиотики четвертого порядка для суперинфекций. Это когда человек лечился всеми антибиотиками, а его состояние становится всё хуже, и развивается суперинфекция, устойчивая ко многим препаратам. Такое бывает, когда долго лечился больной самостоятельно и неправильно. Либо долго лежал в стационаре, — объяснил эксперт.
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