«Неважно, какие на тебе бусики, если в дверь не пролезаешь». Пенсионерка рассказала, как похудела на 84 кило

Во все времена людей волновала проблема лишнего веса. Кто-то до сих пор ищет волшебную таблетку, кто-то обращается к пластическим хирургам, кто-то падает в голодные обмороки. Многие ищут помощи среди друзей, диетологов и спортсменов. Но у каждого, кто смог справиться с коварным жиром, есть своя непростая история. Читательница MSK1.RU откровенно рассказала свою.
Пенсионерка Марина Масленникова набрала вес из-за страшной трагедии в семье и не верила, что в 57 лет сможет похудеть. За полтора года она потеряла 84 килограмма без вреда для здоровья и подробно поделилась, как сейчас себя чувствует.
Пуховик открыл глаза
Я никогда худой не была, а когда сын умер от наркотиков, впала в депрессию и перестала за собой следить. Старалась поднимать себе настроение, но как, когда сына больше нет? Пила транквилизаторы и жрала, как психически нездоровый человек. Даже не понимала, наелась я или нет. И вообще этот период плохо помню. Как такового удовольствия я не получала, просто ела без перерывов и набрала за год
Когда опомнилась, мне было уже 57 лет. Пятнадцать лет я жила в этом теле. Поскольку вес увеличивался, старая одежда на меня не налезала и нужна была новая. Размер был очень большой, «иксов» просто не сосчитать. Все знакомые и родственники помогали: кто в секонд-хенде находил мой размерчик, кто-то из-за границы привозил одежду. Зимой нараспашку ходила, потому что куртка не сходилась. Но холодно все-таки, последний пуховик накрылся, и понадобилось купить новый.
В марте началась распродажа зимней одежды, и я поехала в ближайший магазин. Их было там море. Мысленно представляла свой размер, думала, 62–64. Набрала себе штук двадцать и начала их мерить. На мне ни один не застегнулся. Продавщица посмотрела на меня молча, пошла на склад и принесла еще один пуховик. Он тоже на мне был в обтяжку, и на нем было написано «72-й размер». Я, когда увидела это, впала в ступор, бросила его и ушла.
По дороге домой увидела, как возле продуктового магазина грузчики разгружали свиные туши, рядом со входом стояли напольные весы, и я решила впервые за последние пятнадцать лет взвеситься. В этот вечер уже не ужинала, потому что цифра на весах была
Клуб худеющих
Я продолжала так же питаться, но целый месяц стрелка весов не двигалась. Даже думала, может, мне вообще жрать перестать? Начала голова кружиться, и ноги ватные были, в огороде вниз головой стоять не могла, потому что падала. К слабости добавились тошнота и давление. Я перестала ходить пешком и начала на автобусах ездить. Просто сил не было. И тут я на остановке увидела объявление клуба для похудения. Ну я и пошла. Руководитель — Наталья — поговорила со мной и сказала: «Я тебе гарантирую результат, если четко будешь всё соблюдать». Я охренела. Ни один врач гарантии дать не может, за себя-то не отвечаешь, но всё же поверила.
Наталья сказала, что, когда вес стоит, это нормально. Человек худеет, а потом организм понимает, что что-то не так, и начинает вес придерживать. Сначала уходит жидкость, поэтому надо не взвешиваться, а объемы мерить. Полным двигаться надо, но не изнурять себя. Никакой физкультуры вообще — сдохнете. Так сказала руководитель группы. При таком весе это инфаркт либо инсульт. Можно плавать в бассейне и ходить пешком по десять тысяч шагов.
Наталья работала по системе белкового питания, бесплатно. В нашей группе было человек сорок. Она нам лекции читала про здоровое похудение, фильмы показывала, ежедневно взвешивала нас. У нее необычные весы были, которые измеряют всё: вес, содержание жира в организме, воды, сколько процентов в человеке мышц, биологический возраст.
Сначала они показывали мне на пятнадцать лет больше, а когда закончила курс, на 20 лет меньше, чем мне было на самом деле. Мы на них вставали босыми ногами, от весов с двух сторон тянулись провода и на концах ручки, как у скакалок, за них брались руками. Взвешивались при всех. И вот стоят все и смотрят — нажрала ты или не нажрала. Даже минус сто граммов — и то воодушевляло. Мы друг друга не осуждали, но подшучивали. В коллективе всё гораздо проще.
Руководитель группы полностью перестроила нашу систему питания. Например, жирные любят по ночам есть, а утром их тошнит. Несмотря на это, Наталья заставляла нас завтракать. У нее можно было купить разные коктейли или чаи и ими заменить завтрак. Раз мы отказались от многого в питании, нам надо было это чем-то восполнять. Помимо этого, я пила протеин в день по две чайных ложки, потому что одна заменяла десяток яиц. Это чистый белок, как для качков, чтобы вместо жира мышцы росли. Съесть столько яиц немыслимо, поэтому пила протеин.
Наталья не настаивала, чтобы мы именно у нее покупали витамины, можно было и в аптеке или где угодно. Я брала у нее, потому что нет гарантий, какой порошок тебе подсунут в другом месте. Может, он вообще от тараканов? Они, кстати, от него еще лучше живут, сволочи. А руководитель получала их из США. Эти коробки я сама видела. В общей сложности мы у нее находились час или полтора, чай пили, коктейли, ну и ля-ля тополя.
У нас питание было как у диабетиков: никаких углеводов, сахара и крахмала. Под строгим запретом находились картошка, хлеб, любые крупы, свекла, тыква, бананы, виноград. Сыр, копчености, полуфабрикаты — вообще не дай бог. Можно было есть любую капусту, огурцы, лук, помидоры, мясо, рыбу, курицу. Еще я покупала отруби, замешивала их с однопроцентными кефирчиком и жрала. Мясо покупала такое, чтобы жир кусками не висел.
Воду надо было много пить — три литра в день, но я не пила. Ну не могу я пить столько воды, хоть убей. Если шоколад хочется, можно с утра одну дольку, ну две, не больше. Главное — в первую половину дня. Если умираешь, то можно.
Самостоятельно худела
Я ходила в клуб здоровья три месяца ежедневно и потратила всего шесть тысяч рублей, платила только за витамины. Потом я перестала ходить туда, но продолжала худеть по системе Натальи. Знакомые смотрели на меня и удивлялись, спрашивали, что со мной случилось. Я всем рассказывала, и многие говорили: «Фигня». А я отвечала: «Ты на меня посмотри, какая фигня?» Привела туда семь человек.
За полтора года моих стараний я сбросила 84 килограмма. Мой вес был меньше, чем в молодости. На фото возле новогодней елки во мне 63 кило. Кожа висит, потому что надо было начинать худеть до 40 лет. Я начала в 57, моя кожа потеряла способность уже восстанавливаться. Первым делом усыхает лицо, потом грудь, затем живот, а вот задница и ноги в последнюю очередь. Надо бы в первую, а вот хрен тебе. Пока до попы дойдет, лицо становится как обезьянья морда и грудь висит.
Как я себя чувствовала, когда похудела
Когда сбросила лишний вес, я летала. Почувствовала себя женщиной и начала покупать духи, косметику, бусики, браслетики. Раньше мне было всё равно: неважно, какие у тебя бусики и браслетики, если попа в дверь не пролезает. Балахоны на мне были как на Пугачевой — безразмерные. Ноги влезали только в мужские ботинки, о каблуках даже не мечтала. Делала только шаг в магазин, и мне говорили: «На вас ничего нет». Смотрела сначала на размеры и только потом на расцветку, фасон, а сейчас, наоборот, — на размер в последнюю очередь.
Одна молодая женщина живет недалеко от меня, у нее четверо детей. Она была жирнее меня, как надутый мяч. У нее белая, фарфоровая кожа, румянец, черные глаза, ресницы — красавица невозможная. И когда мы встречались, она всё время удивлялась: «Боже мой, что с вами?» — а я ей отвечала: «Юль, ты молодая, для тебя похудеть — тьфу. Что же ты делаешь, у тебя второй муж, он же тебя бросит, ну на хрена ему бегемот?»
Проходит время, и я встречаю ее, в ней сейчас кило 60. Муж на нее разинув рот смотрит. Вот она вовремя похудела, потому что кожа у нее не повисла, она мне показывала.
Надо мной смеялись, говорили: «Жуешь весь день». Раньше я ела один раз или два в течение дня, а потом стала по 8 раз в день. При таком питании много просто не сожрешь, не влезет. Я покупала контейнеры и куда бы ни ехала, садилась на лавочку и ела, даже на ходу доставала контейнеры и жевала.
Когда худеешь, появляется интерес к мужскому полу. Меня даже за попу хватают до сих пор в электричке. Приятно, конечно, но я делаю вид, что не заметила.
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