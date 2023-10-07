«Неважно, какие на тебе бусики, если в дверь не пролезаешь». Пенсионерка рассказала, как похудела на 84 кило

Наталья сказала, что, когда вес стоит, это нормально. Человек худеет, а потом организм понимает, что что-то не так, и начинает вес придерживать. Сначала уходит жидкость, поэтому надо не взвешиваться, а объемы мерить. Полным двигаться надо, но не изнурять себя. Никакой физкультуры вообще — сдохнете. Так сказала руководитель группы. При таком весе это инфаркт либо инсульт. Можно плавать в бассейне и ходить пешком по десять тысяч шагов.



Наталья работала по системе белкового питания, бесплатно. В нашей группе было человек сорок. Она нам лекции читала про здоровое похудение, фильмы показывала, ежедневно взвешивала нас. У нее необычные весы были, которые измеряют всё: вес, содержание жира в организме, воды, сколько процентов в человеке мышц, биологический возраст.

