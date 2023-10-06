Можно это делать самим. Эндокринолог рассказала, как в домашних условиях измерить уровень холестерина и определить симптомы

Вы наверняка знаете, что за холестерином лучше следить. Об этом столько говорят и пишут врачи, предупреждая, что этот показатель может быть весьма серьезным, если не следить за его уровнем. Но знаете ли вы, как это делать? Врач рассказала о простых способах держать свое здоровье под контролем.