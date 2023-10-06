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Можно это делать самим. Эндокринолог рассказала, как в домашних условиях измерить уровень холестерина и определить симптомы

Врач назвала простые способы, как контролировать свое здоровье

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До того как пойти на прием к врачу, вы сами можете иметь представление о своем состоянии

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Вы наверняка знаете, что за холестерином лучше следить. Об этом столько говорят и пишут врачи, предупреждая, что этот показатель может быть весьма серьезным, если не следить за его уровнем. Но знаете ли вы, как это делать? Врач рассказала о простых способах держать свое здоровье под контролем.

Высокий уровень холестерина может незаметно убивать нас. Дело в том, что это состояние повышает риск болезней сердечно-сосудистой системы, а именно они становятся самой частой причиной преждевременной смерти. Когда мы говорим о ранних инфарктах, инсультах, мы говорим и об уровне холестерина.

Как понять в домашних условиях, что ваши показатели далеки от нормы? Какие есть заметные признаки, что холестерин уже зашкаливает? На эти вопросы «Доктора Питера» отвечает врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Наталия Тананакина — эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук.

Холестерин — это жироподобное вещество, которое необходимо для нормальной функции организма. Однако излишний уровень холестерина может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому важно знать свои параметры и принимать меры для контроля здоровья.

Лаборатория на дому

Существуют приборы для измерения холестерина в домашних условиях. Один из наиболее распространенных приборов — это портативный анализатор холестерина, который обычно работает на основе небольшого количества крови, взятой из пальца. Этот анализатор позволяет получить результаты быстро и удобно, не требуя похода в лабораторию.

Его можно использовать для мониторинга людям, получающим лекарства для снижения холестерина. Однако для более точных результатов лучше обратиться к врачу или использовать приборы, одобренные и сертифицированные медицинским сообществом.

Какие анализы сдать

Для полной оценки здоровья и уровня холестерина рекомендуется сдать кровь на анализ. Он включает измерение общего холестерина, а также холестерина LDL (вредного) и HDL (полезного).

Уровень тромбоцитов и другие биохимические показатели также могут быть включены в анализ. Для точного и надежного результата следует соблюдать условия, предложенные лабораторией или медицинским специалистом.

Высокий уровень холестерина вызывает следующие симптомы:

  1. Образование желтых бляшек на коже вокруг глаз, век и других частей тела.
  2. Боль в груди, которая может проявляться во время физической активности или в покое.
  3. Кратковременная мышечная слабость в одной части тела.
  4. Потеря силы, слабость и усталость.
  5. Затрудненное дыхание и одышка.
  6. Проблемы с пищеварением и желудком.
  7. Потеря памяти и проблемы с концентрацией.
  8. Замедленное заживление ран и синяки на коже.

Если вы заметили у себя подобные симптомы или вас волнует уровень холестерина, рекомендуется обратиться к врачу для дальнейшей консультации, диагностики и лечения. Врач сможет назначить соответствующие анализы и обсудить результаты с вами.

Важно отметить, что домашнее измерение уровня холестерина не заменяет профессиональное медицинское обследование и консультацию. Результаты приборов для измерения холестерина в домашних условиях могут служить только ориентировочной информацией, и для получения точного диагноза и эффективного лечения всегда следует обратиться к врачу или в медицинское учреждение. И уже врач расскажет, что делать дальше, главное знать, что лечение есть и его вам точно назначат. В самом высоком холестерине ничего смертельного нет, если реально следить за здоровьем.

— Холестерин — это липид, необходимый для нормального функционирования организма человека, — рассказывала до этого «Доктору Питеру» врач ФКНЦ ФМБА России Светлана Мартынова. — Холестерин участвует в синтезе половых гормонов и гормонов надпочечников, обеспечивает липидный обмен, поддерживает форму и работу клеточных мембран, а также правильную работу иммунной системы. Около 80% необходимого холестерина организм синтезирует самостоятельно, оставшиеся 20% поступают с пищей. Так что, если вы придерживаетесь здорового питания, то и уровень холестерина держать в норме вам будет легче.

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