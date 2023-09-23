В России снова пора вводить масочный режим? Отвечает глава Роспотребнадзора

В регионах тем временем и без федеральных указов возвращают антиковидные меры. Например, в Пермском крае и Тульской области масочный режим ввели во всех медучреждениях. А в Ханты-Мансийском автономном округе в больницах устроили еще и входной фильтр — измерение температуры.