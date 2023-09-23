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В России снова пора вводить масочный режим? Отвечает глава Роспотребнадзора

За неделю заболеваемость ковидом взлетела вверх почти на 50%

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У коронавируса появился новый штамм, а заболеваемость растет

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22 сентября глава Роспотребнадзора прокомментировала рост заболеваемости ковидом. Анна Попова считает, что в России нет необходимости вводить масочный режим на федеральном уровне.

— Нет никаких условий для того, чтоб вводить [масочный режим] везде, есть возможность работодателя [ввести ограничения самому], — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее схожий ответ дала и пресс-служба Роспотребнадзора.

— В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период, — передает ответ пресс-службы РИА Новости.

В регионах тем временем и без федеральных указов возвращают антиковидные меры. Например, в Пермском крае и Тульской области масочный режим ввели во всех медучреждениях. А в Ханты-Мансийском автономном округе в больницах устроили еще и входной фильтр — измерение температуры.

По информации федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошлую неделю заболеваемость ковидом выросла на 48%. Более подробно о том, как в регионах пытаются бороться с вирусом, читайте в отдельном обзоре.

КоронавирусКовидРоспотребнадзорАнна ПоповаЗаболеваемостьМаскиМасочный режим
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