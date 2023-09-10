«Сложно предугадать, к чему приведет его развитие»: новосибирский вирусолог — о новом штамме ковида с 36 мутациями

В августе в ВОЗ зафиксировали новый вариант омикрон-штамма коронавирусной инфекции BA.2.86. На официальной странице организации в соцсетях специалисты отметили, что штамм находится под наблюдением. Модификация имеет 36 мутаций (замен), объяснил редакции НГС ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов.
По словам эксперта, новому варианту еще не дали название. Версия появилась недавно, позже «Эриса» на месяц или полтора. Сейчас сложно предугадать, к чему приведет его развитие — к смягчению заболевания или его развитию.
— Разработчики мРНКовых вакцин заявили, что эксперимент с BA.2.86 показал сохранение нейтрализующего эффекта у вновь разработанных препаратов нового поколения с измененным антигенным (иммунологическим) портретом. А как сформируется патогенез самого заболевания? Вероятно, он станет еще мягче, а могут произойти и катастрофические изменения в худшую сторону, тогда мы вновь побежим вакцинироваться, — объяснил Александр Чепурнов.
В конце августа эксперты рассказали НГС о наиболее опасных вариантах коронавирусной инфекции и датах роста заболеваемости.